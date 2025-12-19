HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Política

Fiscal Mirian Parra responde ante amenazas que viene recibiendo: “seguiré cumpliendo mi rol"

Tras el fallido atentado perpetrado por sicarios en Lima Norte, la magistrada reafirmó su compromiso con la justicia y solicitó el incremento de su resguardo policial para garantizar su integridad y la de su familia.

Fiscal Mirian Parra responde ante amenazas. Foto: Kevin García/URPI LR
Fiscal Mirian Parra responde ante amenazas. Foto: Kevin García/URPI LR

En una demostración de firmeza frente a la criminalidad, la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lima Norte, se pronunció oficialmente tras el reciente intento de asesinato del que fue víctima. Pese a la gravedad del ataque, registrado por cámaras de seguridad, la magistrada aseguró que las intimidaciones no detendrán sus investigaciones sobre feminicidios y violencia sexual contra menores de edad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza. Voy a seguir cumpliendo mi rol y jamás permitiré ningún tipo de atropello, ni ningún tipo de falacia en mi contra o de mi familia”, sentenció.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La fiscal reconoció que, aunque existe un temor natural debido a la peligrosidad de los casos que maneja, su deber con la institución y la sociedad prevalece. “Un fiscal tiene que obtener las pruebas que necesitamos presentar. Mi rol estando en esta silla es con temor, no obstante, voy a seguir laborando”, afirmó, subrayando que el Ministerio Público cumplirá su rol de "siempre".

PUEDES VER: Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

lr.pe

Un atentado planificado

El incidente ocurrió el pasado 11 de diciembre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la fiscal mientras caminaba por la vía pública. Gracias a la rápida reacción de su escolta policial, quien desenfundó su arma para ahuyentar a los atacantes, se logró evitar una tragedia.

Para la fiscal Parra, este no fue un hecho aislado, sino un mensaje directo de las organizaciones criminales que buscan frenar su labor. “Agradezco el respaldo que me vienen brindando. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso; conocen perfectamente a qué me dedico y en dónde vivo”, señaló con determinación.

Investigaciones y seguridad

Actualmente, el caso está en manos de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo los cargos de tentativa de homicidio, marcaje y reglaje. Parra Sudario destacó la labor policial, pero hizo un llamado urgente para reforzar su protección.

“Siempre he encontrado todo el apoyo de la policía, del cual agradezco, esperando la pronta respuesta respecto a mi petición de incremento de resguardo policial”, manifestó. Asimismo, indicó que ha mantenido reuniones con su coordinadora y el presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte para abordar su situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la fiscal expresó su confianza en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para salvaguardar su vida. “Confío en que mi seguridad e integridad va a estar intachable y no voy a sufrir ningún altercado mayor”, concluyó.

Notas relacionadas
Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

LEER MÁS
Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

LEER MÁS
José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

LEER MÁS
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

LEER MÁS
Keiko Fujimori será echada de la misma forma que fue corrida Sitza Romero advierten gremios

Keiko Fujimori será echada de la misma forma que fue corrida Sitza Romero advierten gremios

LEER MÁS
Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025