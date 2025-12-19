Fiscal Mirian Parra responde ante amenazas que viene recibiendo: “seguiré cumpliendo mi rol"

En una demostración de firmeza frente a la criminalidad, la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lima Norte, se pronunció oficialmente tras el reciente intento de asesinato del que fue víctima. Pese a la gravedad del ataque, registrado por cámaras de seguridad, la magistrada aseguró que las intimidaciones no detendrán sus investigaciones sobre feminicidios y violencia sexual contra menores de edad.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza. Voy a seguir cumpliendo mi rol y jamás permitiré ningún tipo de atropello, ni ningún tipo de falacia en mi contra o de mi familia”, sentenció.

La fiscal reconoció que, aunque existe un temor natural debido a la peligrosidad de los casos que maneja, su deber con la institución y la sociedad prevalece. “Un fiscal tiene que obtener las pruebas que necesitamos presentar. Mi rol estando en esta silla es con temor, no obstante, voy a seguir laborando”, afirmó, subrayando que el Ministerio Público cumplirá su rol de "siempre".

Un atentado planificado

El incidente ocurrió el pasado 11 de diciembre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la fiscal mientras caminaba por la vía pública. Gracias a la rápida reacción de su escolta policial, quien desenfundó su arma para ahuyentar a los atacantes, se logró evitar una tragedia.

Para la fiscal Parra, este no fue un hecho aislado, sino un mensaje directo de las organizaciones criminales que buscan frenar su labor. “Agradezco el respaldo que me vienen brindando. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso; conocen perfectamente a qué me dedico y en dónde vivo”, señaló con determinación.

Investigaciones y seguridad

Actualmente, el caso está en manos de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo los cargos de tentativa de homicidio, marcaje y reglaje. Parra Sudario destacó la labor policial, pero hizo un llamado urgente para reforzar su protección.

“Siempre he encontrado todo el apoyo de la policía, del cual agradezco, esperando la pronta respuesta respecto a mi petición de incremento de resguardo policial”, manifestó. Asimismo, indicó que ha mantenido reuniones con su coordinadora y el presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte para abordar su situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la fiscal expresó su confianza en que las autoridades tomarán las medidas necesarias para salvaguardar su vida. “Confío en que mi seguridad e integridad va a estar intachable y no voy a sufrir ningún altercado mayor”, concluyó.