Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

La congresista Susel Paredes, la primera impulsadora de la vacancia contra Dina Boluarte, anunció en el programa 'Curwen en La República' que postulará a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de 2026.

"Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos", dijo entre risas.

Susel Paredes acusa a congresistas de "oportunismo electoral"

Horas antes de la votación de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, la parlamentaria de Bloque Democrático Popular denunció "oportunismo electoral de los congresistas que quieren ir a la reelección". "Yo le he mandado a los 129 congresistas un oficio invitándolos a firmar una moción de vacancia porque esta señora Dina Boluarte es una inepta, una incapaz, pero no querían firmar la vacancia porque son socios. Ahora que han visto que la mie*** se está chorreando en la cara por la cercanía con Boluarte, ahora todos resulta que están lejanos de Dina", sentenció.

