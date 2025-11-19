Es falso que el Congreso censuró a Fernando Rospigliosi: no hubo firmas suficientes para la admisión a debate de la moción

LO FALSO:

Congreso de la República censuró a Fernando Rospigliosi tras presentar una moción de censura en su contra.

LO VERDADERO:

La congresista Ruth Luque intentó presentar una moción de censura en contra de Fernando Rospigliosi, pero este no alcanzo las firmas necesarias para ser admitida a debate en el pleno del Congreso.

Fernando Rospigliosi continúa ejerciendo funciones como vicepresidente y presidente del Congreso.

En redes sociales circula la versión de que Fernando Rospigliosi fue censurado como vicepresidente del Congreso, supuestamente debido a la aprobación de una moción presentada en su contra, luego de difundirse imágenes en las que se observa un equipo audiovisual del Parlamento en el evento donde Keiko Fujimori anunció su candidatura presidencial, el pasado 30 de octubre, en Huanchaco, Trujillo. Sin embargo, esta información es falsa, ya que la moción no obtuvo las firmas necesarias para ser admitida a debate en el pleno del Congreso.

Cabe precisar que el congresista actualmente también ocupa la presidencia del Congreso, ya que José Jerí —quien ejercía ese cargo— asumió la Presidencia de la República.

Hasta la publicación de esta verificación, el video con mayor interacción en Facebook había sido compartido más de 7.400 veces, acumulaba más de 5.600 comentarios y superaba las 21.000 reacciones.

Publicación falsa de Facebook

Moción de censura contra Fernando Rospigliosi no reunió los votos necesarios

Durante un mitin de Fuerza Popular, en el que Keiko Fujimori oficializó su cuarta candidatura presidencial, el 30 de octubre de 2025 en Huanchaco, Trujillo, el medio digital Sol TV Perú registró el uso de una cámara del Congreso de la República para cubrir el evento. La situación generó indignación en redes sociales y críticas dentro del Parlamento.

Posteriormente, La República verificó que el registro audiovisual del evento fue ocultado o eliminado de las plataformas digitales de YouTube y Facebook. Al acceder al enlace de la transmisión, que fue emitida en vivo, ahora aparece el mensaje "contenido no disponible".

Daniel Luza Amésquita, quien se desempeñaba en el área de Participación Ciudadana del Parlamento y dependía de la Oficialía Mayor del Congreso, fue la persona que utilizó indebidamente una cámara institucional para grabar el mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, según confirmó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo.

El 4 de noviembre, la congresista Ruth Luque impulsó una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por presunta parcialidad electoral, en relación con los hechos mencionados. El documento llevaba las firmas de los congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes, Carlos Zeballos y la propia Luque.

Congresista Ruth Luque impulsó una moción de censura en contra de Fernando Rospigliosi el 4 de noviembre de 2025. Fuente: X - Ruth Luque.

Según la última edición del Reglamento del Congreso de la República, publicada en septiembre de 2025, el artículo 68 —referido a las mociones de censura dirigidas a integrantes de la Mesa Directiva, como es el caso de Fernando Rospigliosi en su calidad de vicepresidente— establece lo siguiente:

"Los pedidos de censura a los que hace referencia el literal d) [censura a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso] requieren de no menos del quince por ciento del número legal de Congresistas para ser prestados. Su admisión a debate se consulta de manera inmediata durante la sesión del Pleno, salvo que sea presentada en momento distinto, en cuyo caso se realiza indefectiblemente en la siguiente sesión".

No obstante, la moción impulsada por Ruth Luque solo reunió 11 firmas. En comunicación con Verificador de La República, la congresista confirmó dicha cifra. Al no alcanzar los 20 respaldos requeridos —equivalentes al 15 % del total de congresistas—, la moción no pudo ser admitida para su debate en el pleno del Congreso.

Conclusión:

En síntesis, de acuerdo con la última edición del Reglamento del Congreso de la República, se requiere el respaldo de al menos el 15 % del número legal de congresistas (es decir, 20 firmas) para presentar una moción de censura contra los miembros de la Mesa Directiva. Sin embargo, la iniciativa impulsada por Ruth Luque solo reunió 11 firmas, por lo que no fue admitida a debate y, en consecuencia, Fernando Rospigliosi no fue censurado. Por lo tanto, es falsa la versión que circula en redes sociales y que afirma que Rospigliosi fue censurado tras el uso indebido de una cámara institucional en un mitin de Keiko Fujimori.

