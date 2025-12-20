HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

El Poder Judicial determinó que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para afectar derechos fundamentales del exministro, investigado por presunta negociación incompatible, y declaró infundados ambos requerimientos.

El Poder Judicial rechazó los pedidos de la Fiscalía para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. Foto: difusión
El Poder Judicial rechazó los pedidos de la Fiscalía para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. Foto: difusión

El Poder Judicial rechazó la solicitud de la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez, al concluir que no se acreditó el estándar de sospecha razonable exigido por la ley para intervenir derechos fundamentales en una investigación penal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que evaluó por separado los pedidos de acceso a comunicaciones —en modalidad de tiempo histórico— y a información financiera. En ambos casos, el despacho sostuvo que los requerimientos carecen de suficientes elementos de convicción.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

lr.pe

Respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, el tribunal señaló que la Fiscalía no alcanzó el principio de intervención indiciaria, requisito indispensable para autorizar una medida de esta naturaleza. En ese marco, recordó que la afectación al derecho a la privacidad solo procede cuando existe una sospecha razonable debidamente sustentada, lo que no ocurrió en este proceso.

En relación con el secreto bancario, el juzgado concluyó que la solicitud tampoco justificaba el acceso a información financiera del exministro y del otro investigado, por lo que declaró infundado el pedido. La resolución precisa que, sin indicios sólidos, no corresponde autorizar una injerencia en el ámbito económico de los investigados.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

LEER MÁS
APP asegura aún se evalúa postulación de Juan Santiváñez al Senado: "El espacio está en blanco"

APP asegura aún se evalúa postulación de Juan Santiváñez al Senado: "El espacio está en blanco"

LEER MÁS
Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

LEER MÁS
Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

LEER MÁS
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

LEER MÁS
Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

LEER MÁS
Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025