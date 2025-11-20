Congresista Isabel Cortez renuncia a la bancada Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia"
La renuncia es de carácter irrevocable y fue presentada ante José Luna, fundador y vocero del partido.
- Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ
- Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años
Congresista Isabel Cortez renuncia a la bancada Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia"
La congresista Isabel Cortez presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia". La dimisión fue presentada ante fundador y vocero del partido, Luna Gálvez, y en ella pide dar trámite a su misiva.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial