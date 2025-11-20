Congresista Isabel Cortez renuncia a la bancada Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia"

Congresista Isabel Cortez renuncia a la bancada Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia"

La congresista Isabel Cortez presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú por motivos "personales y de conciencia". La dimisión fue presentada ante fundador y vocero del partido, Luna Gálvez, y en ella pide dar trámite a su misiva.