'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
Conflicto Delia Espinoza, Brasil anula pruebas a Nadine y sentencia Cuellos Blancos | #Las10DelDía

Política

Ariana Orué: fotografías desmienten a congresista y confirman que su asesor Renzo Basurco es su cuñado

A pesar de carecer con experiencia previa en el Estado, el joven recibe una remuneración de 10 mil soles mensuales.

Ariana Orué es congresista por Podemos Perú. Foto: Cuarto Poder/composición LR
Ariana Orué es congresista por Podemos Perú. Foto: Cuarto Poder/composición LR

Según el reportaje de 'Cuarto Poder' emitido el pasado fin de semana, la congresista Ariana Orué habría contratado como su asesor II a Renzo Nicolás Basurco Echandía, quien, de acuerdo con la investigación, mantendría una relación sentimental con Shirley Orué, hermana de la parlamentaria, revelando un posible conflicto de intereses en su despacho.

Aunque Orué negó inicialmente la información, el mismo programa periodístico presentó nuevas pruebas fotográficas que confirman el vínculo: las imágenes muestran a Basurco Echandía proponiéndole matrimonio a Shirley Orué. En el fondo de la escena se aprecia una decoración donde se lee: "nuestro compromiso".

PUEDES VER: Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

lr.pe
Pareja de hermana de Ariana Orué trabaja como su asesor. Foto: Cuarto Poder

Los beneficios que recibiría Renzo Nicolás Basurco Echandía

El joven no registra experiencia previa en el Estado y gana mensualmente 10 mil soles como asesor II de Ariana Orué. La pareja, que ya estaría comprometida, fue protagonista de varias denuncias, siendo la más polémica el haber manejado en estado de ebriedad.

A pesar de los partes policiales donde se describe a ambos como una pareja, la congresista Orué aseguró que ellos no tendrían ningún vínculo. Sin embargo, en julio del presente año formaron la empresa Africa Producciones Perú S.A.C.

