LO FALSO:

Jorge Salas Arenas declaró ganador a Pedro Castillo en las elecciones generales de 2021, cuando aún faltaban contabilizar más de 400 mil votos

LO VERDADERO:

Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo como presidente electo el 19 de julio de 2021, con el 100 % de los votos contabilizados, conforme a la Resolución N.º 0750-2021.

El proceso electoral fue avalado por organismos nacionales e internacionales, que lo calificaron como transparente y legítimo.

En redes sociales circula una imagen en el que se observa a Jorge Salas Arenas, quien fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales peruanas de 2021, intervenida con el siguiente mensaje: "Declaró vencedor por 40 mil votos en 2021, faltando cotejar más de 400 mil". Sin embargo, esta versión es falsa, ya que el JNE declaró ganador a Pedro Castillo con el 100% de votos contabilizaos.

Hasta la publicación de esta verificación, el post falso había sido compartido más de 320 veces. Es importante precisar que el motivo de esta revisión solo será el enunciado anteriormente citado.

Publicación falsa difundida en Facebook

El JNE contabilizó el 100 % de los votos antes de declarar a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales

Las elecciones generales de 2021 se iniciaron el 11 de abril de ese año, con la participación de 18 candidatos presidenciales. Según el reporte de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante la primera vuelta presidencial y con el 100% de actas procesadas y contabilizadas, Pedro Castillo, de Perú Libre, obtuvo 2.724.752 votos (18,9%), mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanzó 1.930.762 votos (13,4%). Al ser los dos postulantes con mayor respaldo en las urnas, pasaron a una segunda vuelta electoral.

Resultados de la primera vuelta presidencial de las elecciones generales de 2021. Fuente: ONPE

Esta se llevó a cabo el 6 de junio y estuvo marcada por un conteo ajustado. El 9 de junio, con el 99,1 % de los votos contabilizados hasta las 10.17 p. m., Pedro Castillo mantenía una ventaja de 71.584 sufragios. En ese contexto, Keiko Fujimori anunció que solicitaría la nulidad de más de 800 mesas a nivel nacional. “Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos, que, cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, deben ser retirados del recuento final del JNE”.

Organismos nacionales e internacionales concluyeron que el proceso fue transparente, limpio y legítimo. La Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó "graves irregularidades" durante las elecciones. Por su parte, la Unión Europea concluyo que las elecciones en Perú fueron "creíbles e íntegras".

Todos los recursos de nulidad e impugnación fueron resueltos en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y, en segunda, por el JNE. Posteriormente, la ONPE culminó el conteo y envió los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, que proclamó a Castillo como presidente electo el 19 de julio de 2021, mediante la Resolución N.º 0750-2021, con el 100 % de los votos contabilizados. En el documento se observa la firma digital de Jorge Salas Arenas, quien era presidente del JNE en ese momento.

El JNE declaró ganador a Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial de 2021, con el 100 % de los votos contabilizados. Fotocaptura: Resolución N.º 0750-2021 - JNE

De acuerdo con los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2021 presentados por la ONPE, Pedro Castillo ganó con 8.836.380 votos (50,126 %), mientras que Keiko Fujimori obtuvo 8.792.117 (49,874 %). La diferencia entre ambos fue de apenas 44.263 votos.

Conclusión:

En síntesis, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo como presidente electo el 19 de julio de 2021, tras las elecciones generales de ese año, con el 100 % de los votos contabilizados, conforme a la Resolución N.º 0750-2021. El proceso electoral fue avalado por organismos nacionales e internacionales, que lo calificaron como transparente y legítimo. Por ello, es falsa la versión que afirma que Jorge Salas Arenas, expresidente del JNE, declaró ganador a Castillo cuando aún faltaban por contar más de 400.000 votos.

