El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las elecciones generales del 2026 se encuentran en riesgo de no ser llevadas a cabo. Burneo detalló que necesitan 163 millones más del presupuesto que se aprobó. Asimismo, recordó que un gobierno de transición, como el de José Jerí, debe garantizar que el proceso electoral tenga todos los recursos para que se realice sin ningún problema.

"Venimos gestionando el presupuesto, nos han aprobado 390 millones, luego de las coordinaciones hemos identificado que necesitamos más 553, venimos trabajando el Ministerio de Economía. Porque están en riesgo los proceso electorales", señaló.

Cabe señalar que son 39 partidos los que competirán por una cuota de poder, cantidad nunca antes vista. Respecto a ello. Burneo comentó que vienen trabajando la forma en la que harán un debate con tantos candidatos participantes y que aún no podría asegurar si todos participarán ya que recién el 23 de diciembre es la fecha máxima en la que se pueden presentar candidatos. Además resaltó que hay organizaciones que no pueden presentar planchas presidenciales.

"Aún venimos trabajando en cómo sería un debate con 39 organizaciones políticas, pero recién sabremos cuántas finalmente llegan (...) el debate será muy particular, no hay precedente en el mundo de un debate con 39 partidos", explicó.

Por otro lado, el presidente del JNE, se refirió a los candidatos que tienen algún impedimento de inhabilitación, como el del expresidente Martín Vizcarra, a quien el ONPE eliminó su candidatura a la primera vicepresidencia por el partido Perú Primero y el congresista Guillermo Bermejo, recién sentenciado a una condena de 15 años por terrorismo y quien iba a ser pre candidato presidencial de la alianza Venceremos.

"Nosotros vamos a calificar y al momento de calificar pueden caer esas candidaturas. El resultado puede ser que probablemente esos candidatos no sigan en carrera y que esas organizaciones no tengan a las personas que puedan participar en nombre de ellas. Finalmente, no es una sanción, sino que se dará el resultado en función de que pasen o no la valla ", declaró Burneo.