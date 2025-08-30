HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

Pertenecen a la Brigada Especializada Contra el Crimen Organizado Lima Sur que habían sido preparados para combatir la extorsión y el sicariato. Se les encontró drogas y armas, Ahora buscan a un séptimo agente que fugó con el dinero solicitado.

Seis policías de la BRECC Lima Sur intervenidos por sus compañeros de armas. Foto: La República
Seis policías de la BRECC Lima Sur intervenidos por sus compañeros de armas. Foto: La República

Era la tarde del miércoles cuando siete miembros de la Brigada Especializada Contra el Crimen Organizado de Lima Sur (BRECC-PNP) salió de su cuartel. Tenían una “misión secreta”. De pronto ingresan a un inmueble en el distrito de Independencia y detienen a tres personas a quienes incautan municiones y una cacerina de pistola abastecida.

A pesar que los intervenidos juraban ser inocentes, nunca imaginaron la pesadilla que estaba por empezar.

Todo sucedió al promediar las 2.00 de la tarde. Los agentes policiales les solicitaron la documentación y les dijeron que habían cometido un delito por tenencia ilegal de armas.

PUEDES VER: Detienen a nueve policías acusados de integrar banda criminal Los Incorregibles

lr.pe

"Si quieres continuar en libertad, tienes que dejar 3.000 mil soles", fue la advertencia que recibió uno de los detenidos. Este les respondió: "Esta bien, pero déjame hacer una consulta ". Los agentes insistieron que tenía que ser lo más pronto y se pusieron violentos. "La ‘cana’ los espera, delincuentes de m…", retomó uno de ellos.

"Pongan las marrocas", fue la orden y los tres terminaron esposados.

Esa misma tarde, los familiares de uno de los detenidos reunieron 2.400 soles, pero decidieron denunciar el soborno ante la Oficina Anticorrupción Lima Sur, cuyo personal realizó diligencias de develación del delito y colocaron un reactivo químico en los billetes.

POLICÍAS TENÍAN DROGA

A las 7.00 de la noche, efectivos de la Dirección Contra la Corrupción y de la Fiscalía Anticorrupción ingresaron al local policial de la BRECC Lima Sur e intervinieron a seis efectivos policiales.

Se trataban del suboficial brigadier PNP Sandro Maccha Vargas, a quien todos en su unidad conocen como Tayta; el suboficial técnico de tercera Jorge Edinson Refulio Reynoso a quien llaman Tío; el suboficial técnico de tercera Jorge Luis Mejía Llamoca a quien llaman Manotas; y los suboficiales de tercera Danger Darwin Mendoza Bautista ‘Rocoto’, David Cristobal Olivera Ordoñez ‘Flaco’ y Brandon Joseth Silva Fuentes, conocido como Chato.

PUEDES VER: Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

lr.pe

Durante el registro del ambiente donde laboran los efectivos policiales, se halló una bolsa con una sustancia al parecer clorhidrato de cocaína, siete botellas de plástico con inscripciones RUN, una transparente con 81 envoltorios de papel tipo ketes con pasta básica de cocaína, moños de distintos tamaños de canavis sativa (marihuana), 29 chips nuevos de diversos operadores, un revólver Smith&Wesson con número de serie 65523 abastecida con cinco municiones y un arma de fuego hechiza.

UNO HUYÓ CON LOS BILLETES

El comando de la Brecc informó que el suboficial de tercera PNP Jesús Anthony Yanavilca Gutiérrez conocido como El Gordo, se habría fugado llevándose la suma de dinero, que horas antes solicitaron a los familiares del detenido.

Todas estas diligencias se realizaron en presencia de la fiscal Judith Atenas Tello Espinoza, abogados defensores y personal que labora en la unidad Brecc Lima Sur.

"Los policías siempre me trataron excelente, no tengo nada para decir, pero los que me detuvieron fueron unos abusivos", sostuvo uno de los detenidos.

Sobre la situación de los acusados y si siguen cumpliendo las mismas funciones, un representante del Ministerio Público aseguró que “por ahora son investigados por el presunto delito contra la salud pública”.

"No todos los policías son así, pero a los corruptos tienes que sacarlos de la institución. Hacemos esto porque no quiero que le pase a nadie más", concluyó el familiar de uno de los intervenidos en Independencia.

