Antaruo Humala a Rosa María Palacios: "Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra"

Durante el programa reafirmó su intención de postular al Senado en las próximas elecciones 2026.

En el programa Sin guion de Rosa María Palacios, Humala fue consultado sobre su postura frente a la inmigración. En respuesta, señaló que varios candidatos globalistas priorizan la llegada de extranjeros al país, en detrimento de los empleos y los intereses de los peruanos, y añadió que asumía su posición xenófoba.

"Quizás hay 39 candidatos que no son nacionalistas, son globalistas. Entonces ellos te van a decir: No, que vengan los venezolanos, que vengan hasta los de Etiopía a trabajar acá y dejamos a los cholos peruanos sin trabajo (...) Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra", mencionó.