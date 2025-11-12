Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público
La Carlincatura retrata la crisis interna del Ministerio Público frente a las decisiones del fiscal de la Nación interino de remover a fiscales clave y a la posibilidad de eliminar a equipos anticorrupción.
- Vladimir Cerrón confirma desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia en las Elecciones 2026
- Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Anibal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"
En la Carlincatura de hoy, miércoles 11 de novimebe, Carlos Tovar retrata al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al mando de una retroexcavadora que destruye los locales de los equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos, mientras una voz fuera de escena le recuerda que tiene “dos días para reponer a Delia Espinoza”. La imagen alude a la crisis interna que atraviesa el Ministerio Público, tras las decisiones de Gálvez de remover a fiscales clave y anunciar la posible eliminación de los equipos que investigan casos emblemáticos de corrupción frente a la orden judicial que exige restituir a Espinoza en el cargo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Carlincatura de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025.