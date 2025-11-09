Puno: siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros, decomiso supera el medio millón de soles

Efectivos policiales desarticularon a la presunta banda criminal ‘Los Ruteros del Relave’, que se dedicaría al tráfico ilegal de residuos peligrosos en la modalidad de contaminación ambiental. Durante la intervención, los agentes de la PNP incautaron un cargamento de relave minero aurífero que era transportado sin documentación desde la región Puno hacia Arequipa.

El material, altamente contaminante, estaba distribuido en cientos de sacos dentro de un vehículo de carga. El operativo se realizó la tarde del sábado 8 de noviembre, a la altura del sector Sillacunca, en la carretera Rinconada–Ananea–San Antonio de Putina, donde participaron agentes de la Divopus Juliaca, Comsec San Antonio de Putina y Comrur Rinconada, quienes lograron interceptar el vehículo marca Volvo de placa F3C-720.

Al momento de la intervención, los ocupantes del vehículo indicaron no contar con la documentación correspondiente y afirmaron que un ingeniero de su empresa la enviaría por WhatsApp, lo cual nunca ocurrió. Ante la falta de respaldo legal y vencido el tiempo prudencial, se procedió al traslado del vehículo y la carga a la Comisaría PNP Rinconada para las diligencias de ley. Hay siete personas detenidas.

Más de 500 sacos con relaves mineros

Durante el conteo oficial, se hallaron 548 sacos de polipropileno color amarillo con contenido de relave minero, valorizados en S/ 328.800.00. El vehículo intervenido está tasado en S/ 250.000.00, lo que eleva el valor total de lo incautado a S/ 578.800.00.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Oscar Aníbal Jiménez Chura, de la Primera Fiscalía de Medio Ambiente de Puno, quien dispuso las acciones correspondientes conforme a ley.