HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Puno: siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros, decomiso supera el medio millón de soles

El cargamento era transportado sin documentación desde La Rinconada con destino a Arequipa. Intervención policial se realizó a la altura del sector Sillacunca.

Detenidos transportaban más de 500 sacos con relave. Foto: PNP.
Detenidos transportaban más de 500 sacos con relave. Foto: PNP.

Efectivos policiales desarticularon a la presunta banda criminal ‘Los Ruteros del Relave’, que se dedicaría al tráfico ilegal de residuos peligrosos en la modalidad de contaminación ambiental. Durante la intervención, los agentes de la PNP incautaron un cargamento de relave minero aurífero que era transportado sin documentación desde la región Puno hacia Arequipa.

El material, altamente contaminante, estaba distribuido en cientos de sacos dentro de un vehículo de carga. El operativo se realizó la tarde del sábado 8 de noviembre, a la altura del sector Sillacunca, en la carretera Rinconada–Ananea–San Antonio de Putina, donde participaron agentes de la Divopus Juliaca, Comsec San Antonio de Putina y Comrur Rinconada, quienes lograron interceptar el vehículo marca Volvo de placa F3C-720.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: La Rinconada: mineros exigen reanudar explotación de oro paralizada por ola de asaltos

lr.pe

Al momento de la intervención, los ocupantes del vehículo indicaron no contar con la documentación correspondiente y afirmaron que un ingeniero de su empresa la enviaría por WhatsApp, lo cual nunca ocurrió. Ante la falta de respaldo legal y vencido el tiempo prudencial, se procedió al traslado del vehículo y la carga a la Comisaría PNP Rinconada para las diligencias de ley. Hay siete personas detenidas.

Más de 500 sacos con relaves mineros

Durante el conteo oficial, se hallaron 548 sacos de polipropileno color amarillo con contenido de relave minero, valorizados en S/ 328.800.00. El vehículo intervenido está tasado en S/ 250.000.00, lo que eleva el valor total de lo incautado a S/ 578.800.00.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Oscar Aníbal Jiménez Chura, de la Primera Fiscalía de Medio Ambiente de Puno, quien dispuso las acciones correspondientes conforme a ley.

Notas relacionadas
Dirigentes aymaras y quechuas rechazan al Gobierno por dejar en suspenso salvoconducto a Betssy Chávez

Dirigentes aymaras y quechuas rechazan al Gobierno por dejar en suspenso salvoconducto a Betssy Chávez

LEER MÁS
Invasores de área pública agreden y hieren a procurador de la Municipalidad de Puno

Invasores de área pública agreden y hieren a procurador de la Municipalidad de Puno

LEER MÁS
El túnel Ollachea de la Interoceánica Sur de más de US$18 millones que mejorará la seguridad vial en Puno: ¿qué tramo beneficiará?

El túnel Ollachea de la Interoceánica Sur de más de US$18 millones que mejorará la seguridad vial en Puno: ¿qué tramo beneficiará?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025