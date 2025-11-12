HOYSuscripcion LR Focus

Miguel del Castillo se lanza como precandidato presidencial por "Primero La Gente"

El fundador de Primero La Gente encabeza la plancha “Pacto Social” junto al abogado cusqueño Luis Machicao y la docente iqueña Rocío Pizarro. Su propuesta incluye el uso de inteligencia artificial para la gestión pública y derogar las leyes procrimen de raíz. Competirá en internas con las listas de Marisol Pérez Tello y Carlos Oré.


Del Castillo incorpora el discurso de la tecnología para la reforma del Estado.
Del Castillo incorpora el discurso de la tecnología para la reforma del Estado. | Fuente: Adrián Sarria Muñoz / La República.

El partido Primero La Gente oficializó la plancha del "Pacto Social" que competirá en sus elecciones internas, liderada por su fundador, Miguel del Castillo, como precandidato a la Presidencia. Lo acompañan el abogado cusqueño Luis Machicao como Primer Vicepresidente y la docente iqueña Rocío Pizarro como Segunda Vicepresidenta. La lista se completa con dos accesitarios: el pastor evangélico Marcelino Salazar Bacilio y la obstetra Jenny García Mendoza, de Piura.

Inteligencia Artificial
El desafío de Del Castillo no será solo superar las internas, donde compite contra las listas de Marisol Pérez Tello y Carlos Oré, sino justificar su discurso de "ruptura" ante un electorado escéptico.

Puedes ver: Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia del Perú

Un pasado aprista

La propuesta de Del Castillo de ser una "nueva propuesta, de una oferta totalmente diferente y disruptiva" enfrenta el peso de su propia historia política.

El precandidato fue militante del APRA durante 13 años, entre el 2008 y el 2021 uno de los partidos más tradicionales y criticados del país. Este pasado contrasta con su actual posición, en la que busca desvincularse de la agrupación: "Yo con el APRA no tengo vínculo, hace muchísimos años. Así que yo no puedo responder por otro partido", señaló.

Esta complejidad política se extiende al ámbito familiar. Su padre, el exministro de Alan García, Jorge del Castillo, es una figura representativa de la estrella y es también precandidato a la Presidencia por esa organización. Esta coincidencia genera la posibilidad de que padre e hijo podrían coincidir en una eventual segunda vuelta.

Además, la trayectoria de Miguel del Castillo muestra una tendencia a establecer puentes con figuras que surgen en el panorama político. Fue cercano al expresidente Pedro Castillo al inicio de su gestión y, más recientemente, pretendió acercarse al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, cuando llegó a Lima tras su marcha de sacrificio.

La IA como eslogan anticorrupción

Del Castillo es uno de los tantos candidatos que ahora incorpora el discurso de la tecnología para la reforma del Estado. Su propuesta no se limita a la eficiencia, sino que usa la tecnología como herramienta para la denuncia de la corrupción: plantea la trazabilidad del crimen implementando inteligencia artificial y un sistema de blockchain para la "trazabilidad que se tiene de todos los procesos", con el fin de generar "eficiencia y eficacia en la gestión pública".

Del Castillo busca resolver la crisis penal bajo un enfoque económico y social. Foto: Adrián Sarria Muñoz / La República.<br><br>

Del Castillo busca resolver la crisis penal bajo un enfoque económico y social. Foto: Adrián Sarria Muñoz / La República.

Además, acusa a la clase política de resistirse a estas herramientas porque no quieren dejar "las huellas del crimen". Críticas que van dirigidas a quienes "están en el Congreso en este momento" y "viven y conviven con la corrupción".

En el plano económico, Del Castillo se mostró en contra de la austeridad, calificándola como la "receta clásica de quienes no entienden el dolor de la gente". Su propuesta se basa en dar predictibilidad al mercado y generar inversión para revertir el déficit fiscal.

Propuestas en seguridad

En seguridad ciudadana, Del Castillo busca resolver la crisis penal bajo un enfoque económico y social. Señaló que "derogar las leyes procrimen" en todas sus líneas será su primera medida.

También propone el uso masivo de grilletes electrónicos para reos primarios, justificando que es una solución más barata que el costo de mantener a un reo en prisión. Esto permitiría que los reos primarios, como aquellos presos por pensión de alimentos, salgan a trabajar para sustentar a sus familias.

Plantea una inversión de "mil millones de soles en los cien primeros días" para implementar un sistema de identificación biométrica, además de priorizar la conexión de pueblos con Pronatel para conectar los colegios que hoy carecen de servicios básicos.

El desafío para el fundador de "Primero La Gente" en esta contienda interna y frente al electorado es demostrar que su propuesta de ruptura es viable y que su discurso anti-sistema puede superar el escepticismo que genera su larga militancia en el pasado político del país.

