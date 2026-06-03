HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, indicó que José Mourinho será el entrenador del club si resulta reelegido en las elecciones presidenciales.

José Mourinho cerca de ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Foto: composición LR
José Mourinho cerca de ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este martes que José Mourinho será el entrenador del equipo en caso de que gane las elecciones presidenciales del club. Este anuncio se realizó a través de un video difundido en redes sociales, como parte de la estrategia de campaña que enfrenta a Pérez con el empresario Enrique Riquelme.

Según lo indicado por el actual mandatario, el técnico portugués encabezará el proyecto deportivo si resulta reelegido. De concretarse, Mourinho regresaría al banquillo madridista más de una década después de su primera etapa, la cual fue entre 2010 y 2013. En aquel ciclo obtuvo tres títulos: una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

PUEDES VER: Héctor Cúper toma decisiones: los 5 futbolistas que dejarán Universitario para el Clausura 2026

lr.pe

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

La llegada de José Mourinho se da en un contexto de presión deportiva para la entidad madrileña, tras varias temporadas por debajo de las expectativas y ante la necesidad de impulsar un nuevo proyecto competitivo. La apuesta de Florentino Pérez responde a la experiencia y al carácter del entrenador portugués para liderar la próxima etapa en el Santiago Bernabéu.

El anuncio también busca contrarrestar el impacto mediático de la campaña de Enrique Riquelme, quien ha presentado una serie de promesas deportivas de alto perfil para captar el apoyo de los socios de la institución blanca. Los comicios se celebrarán el próximo 7 de junio y definirán el rumbo institucional del club en los próximos años.

PUEDES VER: Jean Ferrari fue anunciado en equipo técnico de Fuerza Popular y resurgen antiguos tuits en contra de Keiko Fujimori

lr.pe

¿Qué equipos ha dirigido José Mourinho?

El entrenador portugués ha estado a cargo de distintos equipos a lo largo de su carrera. Esta es la lista de clubes que dirigió el experimentado estratega.

  • Benfica
  • Leiria
  • Oporto
  • Chelsea
  • Inter
  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Tottenham
  • AS Roma
  • Fenerbahce
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

LEER MÁS
¡Histórico título del Barcelona! Ganó 2-0 el clásico ante Real Madrid y se consagró bicampeón de LaLiga 2026

¡Histórico título del Barcelona! Ganó 2-0 el clásico ante Real Madrid y se consagró bicampeón de LaLiga 2026

LEER MÁS
Pol Deportes aparece en ESPN en la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid: "Un invitado de lujo"

Pol Deportes aparece en ESPN en la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid: "Un invitado de lujo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

LEER MÁS
¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO y gratis

Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO y gratis

LEER MÁS
Piero Quispe deja Sydney FC y Universitario acelera su regreso: el obstáculo que frena su fichaje

Piero Quispe deja Sydney FC y Universitario acelera su regreso: el obstáculo que frena su fichaje

LEER MÁS
Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025