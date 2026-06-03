Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid
El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, indicó que José Mourinho será el entrenador del club si resulta reelegido en las elecciones presidenciales.
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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este martes que José Mourinho será el entrenador del equipo en caso de que gane las elecciones presidenciales del club. Este anuncio se realizó a través de un video difundido en redes sociales, como parte de la estrategia de campaña que enfrenta a Pérez con el empresario Enrique Riquelme.
Según lo indicado por el actual mandatario, el técnico portugués encabezará el proyecto deportivo si resulta reelegido. De concretarse, Mourinho regresaría al banquillo madridista más de una década después de su primera etapa, la cual fue entre 2010 y 2013. En aquel ciclo obtuvo tres títulos: una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
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Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como entrenador si gana las elecciones del Real Madrid
La llegada de José Mourinho se da en un contexto de presión deportiva para la entidad madrileña, tras varias temporadas por debajo de las expectativas y ante la necesidad de impulsar un nuevo proyecto competitivo. La apuesta de Florentino Pérez responde a la experiencia y al carácter del entrenador portugués para liderar la próxima etapa en el Santiago Bernabéu.
El anuncio también busca contrarrestar el impacto mediático de la campaña de Enrique Riquelme, quien ha presentado una serie de promesas deportivas de alto perfil para captar el apoyo de los socios de la institución blanca. Los comicios se celebrarán el próximo 7 de junio y definirán el rumbo institucional del club en los próximos años.
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¿Qué equipos ha dirigido José Mourinho?
El entrenador portugués ha estado a cargo de distintos equipos a lo largo de su carrera. Esta es la lista de clubes que dirigió el experimentado estratega.
- Benfica
- Leiria
- Oporto
- Chelsea
- Inter
- Real Madrid
- Manchester United
- Tottenham
- AS Roma
- Fenerbahce