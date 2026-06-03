Pequeño pueblo de Europa busca vecinos para vivir en hermosa villa: teletrabajo, casas gratis y ayuda económica

El pequeño pueblo croata de Špišić Bukovica lanza un programa para atraer familias jóvenes y teletrabajadores. | Foto: Composición LR

El pequeño pueblo croata de Špišić Bukovica lanza un programa para atraer familias jóvenes y teletrabajadores. | Foto: Composición LR

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Cada vez más localidades europeas recurren a incentivos para combatir la despoblación y atraer nuevos habitantes. Una de ellas es Špišić Bukovica, un pequeño pueblo del noreste de Croacia que ha puesto en marcha un programa destinado a captar familias jóvenes y trabajadores remotos mediante la entrega de terrenos gratuitos y ayudas económicas para establecerse en la comunidad.

Con apenas mil 300 habitantes, esta localidad busca revitalizar su población y fomentar el desarrollo local. Su estrategia se centra en ofrecer oportunidades de vivienda asequibles en un entorno rural rodeado de naturaleza, a poco más de una hora de la capital croata, Zagreb.

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Terrenos gratis y ayudas económicas para nuevos vecinos

El programa impulsado por las autoridades municipales contempla la entrega de lotes gratuitos para quienes deseen construir una vivienda y fijar allí su residencia permanente. Los beneficiarios deberán levantar una casa dentro de un plazo aproximado de tres años y comprometerse a vivir en el municipio.

Además de los terrenos sin costo, el plan incluye subsidios destinados a facilitar la compra de una primera vivienda y otros incentivos económicos para apoyar la llegada de nuevos residentes. La iniciativa está orientada principalmente a personas que buscan establecerse de manera definitiva y contribuir al crecimiento de la comunidad.

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Teletrabajo y calidad de vida en un pequeño pueblo de Croacia

Debido a las limitadas oportunidades laborales presenciales en la zona, las autoridades consideran que el teletrabajo puede desempeñar un papel fundamental en el éxito del proyecto. Por ello, el programa presta especial atención a trabajadores remotos que puedan desarrollar sus actividades profesionales desde cualquier lugar y que busquen una alternativa alejada de las grandes ciudades.

Špišić Bukovica se encuentra en una región caracterizada por paisajes rurales, viñedos, áreas agrícolas y espacios naturales próximos al río Drava. Entre sus principales atractivos destacan la tranquilidad del entorno y lugares como la Casa del Té-Oasis de Paz, un centro de visitantes dedicado a la cultura local y al turismo rural. Con esta propuesta, el municipio espera atraer nuevos vecinos y garantizar la sostenibilidad demográfica de la zona en los próximos años.