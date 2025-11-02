HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fallece esposa del congresista José Cueto: Presidencia y Congreso mandan sus condolencias

Ministerios y congresistas hicieron llegar sus condolencias al congresista de Honor y Democracia a través de sus cuentas oficiales.

Congresista José Cueto (Honor y Democracia) | Foto: difusión.
Congresista José Cueto (Honor y Democracia) | Foto: difusión.

La esposa del congresista José Cueto (Honor y Democracia), Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, falleció este 1 de noviembre. La noticia género reacciones de parte de congresistas e instituciones, quienes expresaron su sentido pésame para el congresista y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Desde las cuentas oficiales del Congreso y la Presidencia del Perú se expresaron las condolencias respectivas. Del mismo modo, diversos ministerios -como el Minjusdh y el Minedu- publicaron en sus redes sociales sus respectivos pésames ante la triste noticia. Congresistas como Fernando Rospigliosi y José Williams también hicieron llegar sus mensajes de respaldo para su colega congresista.

La exbancada de Cueto, Renovación Popular, también presentó unas palabras para el congresista: "Extendemos nuestras oraciones y solidaridad a él y a su familia en este difícil momento y elevamos nuestras oraciones para que Dios la reciba en su Gloria", escribieron en sus redes.

Fabiola Morales, regidora de Lima por el partido celeste, se despidió también de la esposa del congresista. La también comunicadora presentó sus condolencias en sus redes sociales y calificó a la esposa del legislador como una persona "admirable, afectuosa y cercana”.

La ceremonia de cremación se realizará el lunes 3 de noviembre a la 1:00 p. m. en el Camposanto Jardines de la Paz, en La Molina. El cortejo partirá del velatorio una hora antes, a las 12:00 p. m. La familia expresó su gratitud a los amigos y seres queridos que los acompañan en este momento. Hasta el momento, Cueto no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su esposa.

