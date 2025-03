El periodista Gustavo Gorriti, en su última editorial en IDL-Reporteros, respondió a las acusaciones formuladas por Gino Román, quien publicó una supuesta investigación que lo vincula presuntamente con el tráfico de armas a través del israelí Leo Gleser. Según Román, esta conexión se daría por una relación laboral entre Gleser y la hija del periodista. Gorriti no solo negó dichas afirmaciones, sino que aseguró que la información difundida por Román era falsa.

"¿Qué dice la nota firmada por Gino Román en el diario Uno? Primero, que soy amigo de Leo Gleser desde hace ‘más de cuarenta años’ y que practico judo con él ‘todos los fines de semana’. (...) En febrero de 2010, en un artículo publicado por IDL-Reporteros, mencioné que era amigo de Gleser desde hace cuarenta años. Han pasado quince años desde entonces, así que ahora nuestra amistad supera los 55 años. (...)". Además, no practican judo todos los fines de semana, pues Glesser vive en Europa. "Proferir estupideces no cuesta nada, pero cuando un mitómano le pone pilas a la mazamorra que tiene en el cerebro, las mentiras se multiplican. (...) La ventaja de un orate es que no necesita investigar. Sus fuentes son sus delirios, que le revelan todo lo que quiere decir", señaló.

Gorriti también desmintió la afirmación de Román sobre la supuesta detención reciente de Gleser en Gabón. El periodista aseguró que la información era falsa, ya que Gleser no fue arrestado en ese país africano y el operativo citado en la investigación de Román no ocurrió allí, sino en la ciudad de Las Vegas, hace 15 años.

"Román afirmó que Gleser ‘recientemente fue detenido en Gabón, en una operación del FBI por sobornar a ministros de Interior y Defensa de diversos países’. (...) Todo esto ocurrió en enero de 2010, no ‘recientemente’. No fue en Gabón, sino en Las Vegas, Nevada. Nadie arrestó a Gleser, quien no estuvo ni en Gabón ni en Las Vegas. Y fue IDL-Reporteros el medio que reveló, como correspondía, la operación y sus consecuencias", sostuvo Gorriti. Igualmente, añadió que la supuesta investigación no precisa los contratos que las empresas de Leo Gleser habría suscrito con entidades peruanas, porque no existen, no hay.

Gorriti también señala a Vladimir Cerrón y Ricardo Milla Toro

En su editorial, Gorriti también vinculó a Martín Belaunde Lossio, propietario del medio donde se publicó la investigación en su contra, con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

"La ‘investigación’ se publicó, como queda dicho, en el diario Uno, formalmente controlado por Martín Belaunde Lossio, pero hoy bajo las evidentes influencias de Vladimir Cerrón y del Ejecutivo de Dina Boluarte. (...) La relación de Cerrón con Belaunde Lossio tiene al menos un proceso en común: el caso Antalsis", mencionó. Luego, detalló que Cerrón y Belaunde Lossio están comprometidos en dicho caso tras la acusación fiscal contra Cerrón por recibir dos camionetas de Belaunde Lossio a cambio de favorecer a Antalsis Perú S.A.C. con contratos irregulares para obras públicas.

Gorriti también mencionó a Ricardo Milla Toro, actual director de diario Uno, donde se publicó la investigación en su contra. El periodista criticó su carrera política, destacando su paso por partidos de distintas tendencias ideológicas, y recordó las denuncias en su contra por abuso sexual y violencia física contra mujeres. Además, aseguró que Milla Toro "obedece directamente a Cerrón", dada su actual afiliación a Perú Libre.