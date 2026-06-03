Municipalidad de Lima niega cierre de campaña en Centro Histórico a Roberto Sanchez y Keiko Fujimori anuncia mitin en Ate

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dan sus últimos movimientos antes de elección | Composición: LR.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dan sus últimos movimientos antes de elección | Composición: LR.

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A pocos días de las elecciones, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez realizan sus últimos movimientos de campaña. Mientras el candidato de Juntos por el Perú perdió la posibilidad de cerrar su campaña en el Centro Histórico de Lima tras una decisión de la Municipalidad Metropolitana, la lideresa de Fuerza Popular anunció que su acto de cierre se realizará en el Arena Monumental, en Ate.

Contratiempo para Juntos por el Perú

Para Roberto Sánchez, el 4 de junio iba a ser una fecha clave. El candidato de Juntos por el Perú tenía previsto realizar el cierre de su campaña en el Paseo de los Héroes Navales, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Sin embargo, una decisión de la Municipalidad Metropolitana frustró esos planes.

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A través de un comunicado, la comuna —encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo— informó que no autorizará actividades proselitistas en esta zona de la ciudad.

La decisión se sustenta en dos argumentos. Por un lado, la municipalidad sostiene que el Centro Histórico cuenta con una protección especial por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por otro, cita el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, que restringe actividades que puedan afectar el libre tránsito.

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“Invocamos a las agrupaciones políticas a no programar actividades proselitistas en el Centro Histórico, actuar con responsabilidad y no vulnerar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En relación con las movilizaciones desarrolladas semanas atrás, la Municipalidad Metropolitana de Lima aclara que no se recibieron solicitudes de autorización para la realización de las mismas”, señaló la entidad.

En respuesta, Sánchez rechazó la decisión y sostuvo que vulnera sus derechos políticos.

“No pedimos privilegios. Exigimos igualdad de condiciones democráticas. En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley”, escribió a través de su cuenta de X.

Asimismo, pidió a Reggiardo revisar la medida adoptada.

“No quiero creer que esta decisión haya sido tomada o convalidada por el alcalde de Lima, señor Renzo Reggiardo. Prefiero pensar que se trata de una decisión administrativa adoptada por funcionarios de segundo nivel, sin medir el impacto democrático y político que tiene impedir un cierre de campaña en este momento del proceso electoral”, agregó.

Movimientos fuera de Lima

Tras la negativa de la Municipalidad de Lima, Sánchez intensificó sus actividades en regiones del sur del país, donde obtuvo un importante respaldo durante la primera vuelta.

En Cusco, inició una actividad pública solicitando un minuto de silencio por las personas fallecidas durante las protestas registradas entre 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Además, anunció propuestas como la reactivación del Gasoducto del Sur y una mayor participación de la región en los beneficios derivados de Camisea.

También prometió la construcción del túnel La Verónica, la culminación del aeropuerto internacional de Chinchero y la ampliación del aforo de Machu Picchu con el objetivo de impulsar el turismo.

En Puno estuvo acompañado por integrantes de su equipo técnico, entre ellos Anahí Durand y José Domingo Pérez. También participaron José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, y Jaime Quito, virtual senador por Juntos por el Perú.

Durante el mitin, Sánchez centró parte de su discurso en las víctimas de las protestas ocurridas durante el gobierno de Boluarte. Además, exhortó a su contendora a respetar los resultados electorales.

“Anuncio que tenemos la capacidad de aceptar los resultados electorales, sean cuales sean, porque la democracia se respeta. Exhorto a la señora del caos a que tenga la entereza moral para aceptar los resultados. La exhorto a que se comprometa con el Perú y con la democracia”, afirmó.

Fujimori en Chiclayo y, próximamente, en el Arena Monumental

Fujimori se prepara para cerrar su campaña en el Arena Monumental. Cabe recordar que Jean Ferrari, exadministrador de Universitario de Deportes, fue anunciado recientemente como integrante de su equipo técnico.

El evento iniciará a las 3.00 p. m. y se espera que se desarrolle hasta horas de la noche. Esta será la última intervención pública de Fujimori antes de las elecciones del domingo 7 de junio.

Keiko Fujimori también realizó actividades proselitistas durante los últimos días de campaña. Antes de su acto de cierre, visitó Lambayeque, una de las regiones donde obtuvo una amplia votación en la primera vuelta.

Durante su paso por Chiclayo, destacó la importancia de la visita que realizará el papa León XIV al Perú en noviembre y sostuvo que, de llegar al gobierno, impulsará las condiciones necesarias para garantizar el éxito de esa visita.

A su llegada a la ciudad, Fujimori evitó brindar declaraciones extensas a la prensa. Consultada por el periodista de La República Emmanuel Moreno sobre si respetaría los resultados en caso de una derrota electoral, respondió: “Bueno, vamos a ver”.

Posteriormente, en una entrevista con CNN, la candidata fue consultada sobre las diferencias entre un eventual gobierno suyo y el de su padre, Alberto Fujimori.

“No repetiría tener a un Montesinos. Esos horrendos crímenes cometidos por el Grupo Colina no se van a permitir ni ocurrirán en un gobierno de Keiko Fujimori”, afirmó.

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron una aparente contradicción entre estas afirmaciones y los mensajes de reivindicación de la figura de Alberto Fujimori que la candidata ha expresado durante la campaña.