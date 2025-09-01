HOYSuscripcion LR Focus

Política

Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión

El cruce de palabras inició luego de que la congresistas Portalatino calificara de " alcalde incapaz" a Rafael López Aliaga.

Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión. Foto: composición LR
Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión. Foto: composición LR

La sesión de la Comisión de Transportes de este 1 de septiembre fue escenario de una larga discusión entre las congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre) y Norma Yarrow (Renovación Popular) luego de que la primera calificara de "alcalde incapaz" a Rafael López Aliaga.

Todo ocurrió en presencia del ministro de Transportes, César Sandoval, quien acudió para brindar detalles sobre el tren Lima-Chosica. En un determinado momento, Portalatino cuestionó la donación de los vagones Caltrain gestionada por la Municipalidad de Lima y acusó a los miembros de la bancada Renovación Popular de querer cubrir a López Aliaga. “Lamentablemente, cuando quieren blindar a un alcalde incapaz", dijo.

Esto generó el rechazo inmediato de parte de los legisladores del partido de Aliaga quienes le reprocharon por haber dicho eso. Se escuchó decir a uno de los presentes “No somos una organización criminal como tu jefe”, en clara referencia al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Portalatino empezó a reclamar por dicha expresión: "Respetos guardan respetos", increpó.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori, intervino y tras leer el reglamento del Congreso solicitó a Portalatino que retire la palabra. “Acá no se trata de defender personas o agrupaciones, queremos buscar una solución a este tema del tren Lima-Chosica. Nos estamos saliendo de la agenda que hemos priorizado”, declaró Mori.

Pese a ello, la congresista de Perú Libre cuestionó que solo se le pida a ella retirar la palabra y no a su colega Norma Yarrow. Ante la insistente negativa, la sesión tomó un receso.

