Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Política

Congreso: revelan que novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, registra visitas al Parlamento

Un reportaje de 'Panorama' revela que Aldahir Zevallos, con antecedentes criminales, pasa horas en el despacho de la congresista de Perú Libre en el Congreso.

Aldahir Zevallos fue condenado por el robo a un taxista en 2017 | Composición: LR.
Un reportaje de 'Panorama' reveló que Aldahir Nilton Zevallos Pachau, un joven de 29 años, registra numerosas visitas al Congreso de la República, donde pasa horas en el despacho de la congresista Kelly Portalatino, según los registros de ingreso y salida. De acuerdo con el reportaje, el joven es pareja de la legisladora. El hecho, que a primera vista podría parecer inofensivo, resulta llamativo debido a que Zevallos Pachau fue condenado en 2017 por robo agravado y cumplió cinco años de prisión, un antecedente que, en teoría, debería impedir su presencia en instituciones públicas.

En aquel entonces, Zevallos Pachau fue detenido junto a otras cuatro personas por haber robado y retenido a un taxista en la maletera de su vehículo en Huancayo. El hecho incluyó amenazas con arma de fuego y la intervención policial que permitió su captura. Este antecedente criminal hace que su presencia en un despacho parlamentario sea especialmente cuestionable desde el punto de vista público y ético.

El joven no tiene un vínculo laboral formal con el Congreso, lo que plantea dudas sobre su función real dentro de la oficina de Portalatino. Los registros muestran múltiples visitas durante julio y agosto, algunas de ellas casi en jornadas completas. La congresista ha defendido la presencia de su pareja en su despacho, argumentando que no considera “delitos” sus antecedentes, sino “errores humanos” por los que Zevallos Pachau ya cumplió su pena. Según Portalatino, permitirle el ingreso es una cuestión de confianza personal, aunque no ha aclarado qué tareas desempeñaba dentro de la oficina.

Además, distintos videos publicitarios del partido Perú Libre demostrarían que Zevallos Pachau está interesado en emprender una carrera política con el partido de su pareja, liderado por el prófugo Vladimir Cerrón.

Las pruebas de la relación entre Aldahir Zevallos y Kelly Portalatino

Videos en redes sociales muestran a Zevallos Pachau y Portalatino juntos, paseando en moto y compartiendo mensajes de afecto, lo que sugiere que su ingreso al Congreso podría estar motivado más por razones personales que profesionales. La situación también genera dudas sobre el uso de recursos públicos, dado que cualquier actividad que Zevallos Pachau realice desde el despacho de Portalatino podría estar siendo financiada con dinero público.

Exfuncionarios del Congreso y expertos en administración pública han cuestionado esta práctica, señalando que, en cualquier institución seria, el acceso a espacios laborales por parte de personas sin rol formal y con antecedentes penales generaría un “halo de duda” y podría constituir un riesgo tanto para las personas como para la institución. El exoficial mayor José Cevasco calificó la situación de un “exceso” por parte de la congresista.

"Estas personas, que han cometido un delito, pueden responder ante la justicia; sin embargo, su presencia genera un halo de incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en las instalaciones del Congreso. Representa un riesgo tanto para quienes se encuentran a su alrededor como para la propia institución, ya que no podemos prever lo que podría suceder. (...) Creo que la congresista está excediéndose en el uso que debería darse a un despacho que el Parlamento le asigna exclusivamente para sus funciones congresales", indica Cevasco al programa televisivo.

