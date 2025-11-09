Precandidata a la vicepresidencia de APP con César Acuña estaría usando contenido institucional para promocionarse

Precandidata a la vicepresidencia de APP con César Acuña estaría usando contenido institucional para promocionarse

Mejora de imagen con fondos públicos. La directora del programa estatal Llamkasun Perú y precandidata a la vicepresidencia con APP, Jessica Tumi Rivas, utiliza las acciones que realiza como parte de sus labores para promocionarse en sus redes sociales personales, reveló un reportaje de Punto Final.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Como directora del referido programa, Tumi Rivas ha realizado 40 viajes a diferentes departamentos del Perú. En sus visitas habla con los beneficiarios del programa, participa de las obras y demás. Todo queda registrado. El material, sin embargo, no es publicado en la cuenta oficial del Ministerio del Trabajo o de Llamkasum sino que se publica en su cuenta personal.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En los videos se usa el color azul para subrayar las letras. De igual forma, en algunos eventos se observa el uso de globos rojos y azules. El azul no forma parte de los colores del programa, pero sí del logo de Alianza Para el Progreso, partido que milita Tumi Rivas y con el cual es precandidata a la presidencia en la plancha liderada por César Acuña.

Punto Final buscó los descargos del programa Llamkasun Perú, del MTP y de Jessica Tumi, sin embargo, no obtuvo respuesta.

El uso de un accionar estatal para mejorar la imagen personal también se observó en la expresidenta Dina Bolaurte.

El programa “Punto Final” denunció este domingo que numerosos alcaldes de los distritos más apartados del país habrían sido presionados para asistir a Palacio de Gobierno con el fin de evitar que se cancelen sus proyectos y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la imagen del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Según el informe, 144 alcaldes viajaron hasta Lima únicamente para firmar un documento, en lo que habría sido una puesta en escena destinada a exhibir los presuntos logros del Ejecutivo, indicó el dominical.

También se trató de Llamkasun Perú, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que hace convenios con municipalidades y entrega recursos para la ejecución de programas de empleo temporal. Cada año los alcaldes van a las oficinal zonales, pero este 2025 les ordenaron ir a Lima para firmar el convenio. Esto provocó gastos y molestias en los burgomaestres.