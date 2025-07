Kelly Portalatino se arrepiente y regresa a Perú Libre: "Reconozco que mi salida fue precipitada"

La congresista Kelly Portalatino emitió un tweet en el cual se retractó de su renuncia irrevocable al partido Perú Libre del prófugo Vladimir Cerrón. "Luego de una reflexión honesta, he decidido reconsiderar mi renuncia al partido político al que he entregado años de militancia y compromiso", inicia escribiendo, para después hacer mea culpa por tomar decisiones basándose en temas personales. "Reconozco que mi salida fue precipitada. No me alejo de los ideales ni del camino que hemos recorrido junto al pueblo", expresó.

Pronunciamiento de Kelly Portalatino. Foto: x

Noticia en desarrollo...