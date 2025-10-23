HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso aprueba reglamento del Parlamento Bicameral: ya no se permitirá la virtualidad en las sesiones

Además, el Pleno del Congreso aprobó el reglamento de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Congreso aprueba reglamento del Parlamento Bicameral: ya no se permitirá la virtualidad en las sesiones
Congreso aprueba reglamento del Parlamento Bicameral: ya no se permitirá la virtualidad en las sesiones

El Pleno del Congreso aprobó el reglamento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Parlamento bicameral, que iniciará funciones a partir del año 2026.

La votación fue de carácter orgánico, es decir, se exigía la mitad más uno del número legal de congresistas para su aprobación. En concreto, el Reglamento del Congreso obtuvo 78 votos a favor; el de la Cámara de Diputados, 76; y el de la Cámara de Senadores, 74.

Así se construye el nuevo Zoológico Municipal de Ica que cuesta más de S/11 millones: se inaugurará en menos de tres meses

Así se construye el nuevo Zoológico Municipal de Ica que cuesta más de S/11 millones: se inaugurará en menos de tres meses

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estas son las 8 leyes pro crimen que aprobó el Congreso

Estas son las 8 leyes pro crimen que aprobó el Congreso

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama "héroe" a Luis Magallanes, policía que disparó

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Gobierno de José Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir 'El Frontón': "Con ese dinero se pueden hacer dos penales"

Gobierno de José Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir 'El Frontón': "Con ese dinero se pueden hacer dos penales"

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

