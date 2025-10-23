Congreso aprueba reglamento del Parlamento Bicameral: ya no se permitirá la virtualidad en las sesiones

El Pleno del Congreso aprobó el reglamento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Parlamento bicameral, que iniciará funciones a partir del año 2026.

La votación fue de carácter orgánico, es decir, se exigía la mitad más uno del número legal de congresistas para su aprobación. En concreto, el Reglamento del Congreso obtuvo 78 votos a favor; el de la Cámara de Diputados, 76; y el de la Cámara de Senadores, 74.