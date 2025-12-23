Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre
Lo acompaña como primer vicepresidencia, el congresista y actual vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani; mientras que, en la segunda vicepresidencia, se encuentra su madre Bertha Rojas López.
El plazo de inscripción de los partidos políticos concluye este 23 de diciembre. Esta vez, el prófugo Vladimir Cerrón se inscribió como candidato presidencial por Perú Libre, en el marco de las Elecciones 2026. Lo acompaña como primer vicepresidencia, el congresista y actual vocero perulibrista, Flavio Cruz Mamani. En la segunda vicepresidencia se encuentra Bertha Rojas López.
Se destaca que como reemplazante a la primera y segunda vicepresidencia está Waldemar Cerrón y Ana Córdova Capucho, fundadora del partido del lápiz y que en la actualidad trabaja como asesora de la Mesa Directiva.
Horas antes de que Cerrón logre inscribirse, el Poder Judicial programó para el 13 de enero de 2026, una audiencia que evaluará ampliar su investigación por el presunto delito de financiamiento ilegal de campañas políticas durante los años 2008 y 2021.
El 4 de diciembre, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada el pedido de la defensa de Cerrón para variar el mandato de prisión preventiva por 24 meses con restricciones. Al respecto, el 11 de diciembre, la defensa del prófugo presentó un recurso ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional quien deberá evaluar si lo admite a trámite.
En tanto, los partidos se siguen inscribiendo con miras a las Elecciones 2026. A continuación la lista.
- Ahora Nación
- Alianza Electoral Venceremos
- Alianza Para el Progreso
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Fuerza Popular
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Partido Aprista Peruano
- Partido Cívico Obras
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido País Para Todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político Cooperación Popular
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Perú Acción
- Partido SíCreo
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Renovación Popular
- Salvemos al Perú
- Un Camino Diferente
- Unidad Nacional
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Demócrata Unido Perú
- Alianza Fuerza y Libertad
- Somos Perú
- Perú Primero
- Perú Libre
- Progresemos
- Partido Morado