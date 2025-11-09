HOYSuscripcion LR Focus

De las pistas al Congreso: dirigentes de transporte alistan candidaturas en partidos políticos para las elecciones 2026

Dirigentes de transporte formal que lideraron en este año paros y movilizaciones en el país ahora buscan cargos públicos en las elecciones 2026.

Los dirigentes Martín Ojeda y Martín Valeriano anunciaron sus candidaturas para las elecciones 2026. Foto: LR
Este año, los gremios de transporte han sido uno de los sectores con mayor liderazgo en los paros y movilizaciones contra el Gobierno, ante el aumento de la criminalidad. Varios dirigentes que negociaban con las autoridades en beneficio de su gremio, ahora, buscan entrar directamente en la política en las elecciones de 2026.

Del reclamo al poder

En estas últimas semanas, diferentes dirigentes han anunciado sus postulaciones. Entre ellos se encuentra Martín Valeriano, exdirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú (Anitra) quien ha confirmado su candidatura a diputado por Lima con el partido Fuerza y Libertad, una coalición integrada por dos partidos.

Esta alianza está formada por el partido fundado por el gobernador regional de Junín, Zózimo Cárdenas, y Fuerza Moderna, liderado por Fiorella Molinelli, quien se postula como candidata presidencial.

Por este motivo, Valeriano solicitó licencia a su gremio para poder presentar su candidatura a diputado por Lima en los comicios generales de 2026.

El dirigente explicó que su decisión responde a un mandato de las bases de Anitra que cuenta con el respaldo de gran parte del sector transportista, al que representa desde hace 18 años.

Valeriano también señaló que las reuniones entre los gremios y el gobierno no han solucionado los problemas existentes, y denunció que algunos acuerdos sectoriales se tomaron sin la participación de todos los sindicatos.

Antes de oficializar su ingreso a la política, advirtió que, de mantenerse esta situación y ocurrir un nuevo incidente fatal, los transportistas podrían considerar retomar una huelga indefinida.

No es el único. Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, evalúa postular a la Cámara de Senadores por Avanza País en las elecciones generales de 2026.

Señaló que tomará la decisión en los próximos días, ya que “mi gremio de transporte interprovincial me ha solicitado una posición”.

“Sí puedo tener una afinidad política, que es algo natural en un ser humano, pero que Martín Ojeda pueda y los que me conocen influye en la política para movilizar a un gremio, eso jamás”.

Este partido tiene actualmente dos precandidaturas presidenciales para las elecciones en Perú. La fórmula encabezada por Philip Butters incluye al constitucionalista Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente y a la congresista Paredes Fonseca como segunda vicepresidenta.

Por su parte, la candidatura de César Combina presenta a Julio Porras y Inés Chacón en los cargos de primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

