Fernando Rospigliosi indicó que la Mesa Directiva se encuentra a la espera de recibir la orden judicial para evaluar el caso de Bermejo. Foto: composición LR

Fernando Rospigliosi indicó que la Mesa Directiva se encuentra a la espera de recibir la orden judicial para evaluar el caso de Bermejo. Foto: composición LR

El Parlamento no tomará ninguna medida sobre el escaño del congresista Guillermo Bermejo hasta recibir la notificación oficial del Poder Judicial, que lo condenó a 15 años de prisión por el delito de afiliación terrorista a Sendero Luminoso. La Mesa Directiva dijo que analizará el caso una vez cuente con el documento formal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Es así que el Congreso de la República esperará la notificación judicial antes de definir la situación del legislador Bermejo, quién tiene una sentencia de 15 años de cárcel por el delito de terrorismo. Así lo confirmó el tercer vicepresidente del Legislativo, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien explicó que no se puede adoptar una decisión sin el expediente completo remitido por el Poder Judicial.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Todavía no se ha recibido ninguna notificación del poder judicial. Como ustedes saben, hay que seguir los trámites del caso, cuando recibamos la notificación del Poder Judicial, en efecto, la mesa directiva se va a reunir para tomar una decisión. Por lo que he visto en los medios, hay opiniones encontradas a este respecto, porque el espíritu de la ley del articulo que usted ha mencionado es que el grupo político, el partido, que llevó a un congresista con estas características sea castigado y que no se ocupe la curul, es lo que se llama la silla vacía", sostuvo Rospigliosi.

"Pero hay una discusión, yo no voy adelantar opinión todavía, vamos a esperar recibir la notificación del poder judicial y entonces en base a los argumentos jurídicos y a lo que dicen el reglamento y las leyes respectivas tomaremos una decisión", agregó.

Rospigliosi precisó que, una vez recibida la notificación, se convocará a una sesión para evaluar si corresponde aplicar el artículo del reglamento que establece la pérdida de curul en caso de condena firme por delitos graves, como afiliación terrorista. “Hasta que el fallo sea comunicado oficialmente, no se puede actuar”, indicó el parlamentario a Canal N.

El exlegislador de Perú Libre fue sentenciado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que lo halló culpable de mantener vínculos con remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM. Este 27 de octubre, el INPE dispuso su traslado al penal Ancón I, un establecimiento de máxima seguridad en el que cumplirá su condena.

Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión

El congresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista, según dispuso la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional. El tribunal determinó que el legislador de la bancada Voces del Pueblo–Juntos por el Perú integró las filas de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, periodo en el que era identificado con el alias de “camarada Che”. Además, el Poder Judicial ordenó el pago de S/100.000 por concepto de reparación civil, por lo que Bermejo permanecería recluido hasta mayo de 2040.

En un inicio, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión, pero el tribunal fijó la condena en 15 años. De acuerdo con la sentencia, Bermejo participó en campamentos ilegales de adoctrinamiento vinculados a la organización de Abimael Guzmán, donde también habrían asistido los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Tras conocerse el fallo, la defensa del parlamentario manifestó su disconformidad y adelantó que solicitarán la nulidad una vez recibida la notificación oficial. En cambio, la Fiscalía expresó su conformidad con la decisión. Cabe precisar que, aunque el Poder Judicial se refirió a Sendero Luminoso, el grupo liderado por los Quispe Palomino es conocido como el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).