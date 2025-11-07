Cajas Municipales piden al Congreso aprobar ley que refuerza su autonomía y preserve la competencia con los bancos

FEPCMAC está en contra de los proyectos de ley 5514 y 9503 | Composición LR

Durante su exposición ante la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el congresista Víctor Seferino, el asesor legal de la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC), Rolando Reaño Vidal, destacó que las cajas municipales representan el principal brazo financiero para la micro y pequeña empresa (mype) y para los sectores de menores recursos del país.

“Las cajas municipales somos la única experiencia de empresa estatal que compite codo a codo con las empresas del sistema financiero privado y ha logrado crecer sostenidamente durante más de 40 años”, señaló Reaño.

La FEPCMAC, que agrupa a 10 cajas municipales de ahorro y crédito, cuenta con S/37.818 millones en créditos y S/33.328 millones en depósitos al cierre de setiembre de 2025, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Del total de créditos, S/28.361 millones están dirigidos a mypes, lo que consolida su rol clave en la inclusión financiera y el desarrollo económico regional.

Qué dice el proyecto de ley 11422

El proyecto de ley N° 11422/2024-CR, denominado “Ley que fortalece a las Cajas Municipales y les da mayor competitividad”, fue presentado el 4 de junio de 2025 y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía desde el 10 de julio de 2025. Su debate en el Pleno está pendiente desde el 19 de agosto.

La iniciativa plantea tres puntos principales:

Excluir a las cajas municipales de los sistemas de la Administración Financiera del Estado , como las direcciones generales de Abastecimiento, Recursos Humanos y Contabilidad.

, como las direcciones generales de Abastecimiento, Recursos Humanos y Contabilidad. Reconocer al Fondo de Cajas Municipales (FOCMA) como entidad de fomento, permitiendo que actúe como brazo financiero de segundo piso.

como entidad de fomento, permitiendo que actúe como brazo financiero de segundo piso. Encargar a la SBS, en coordinación con la FEPCMAC y el MEF, el diseño de una aplicación especial del estándar de Basilea III, adaptada al modelo de las cajas municipales.

Según Reaño, estas medidas son esenciales para mantener la capacidad de las cajas de competir con la banca privada. Además, aseguró, necesitan poder contratar personal o adquirir servicios en campañas de alta demanda sin las rigideces del aparato estatal.

Proyecto de ley 5514 es “nocivo para el sistema”

La FEPCMAC advirtió sobre los riesgos del proyecto de ley N° 5514/2022-CR (y su correlativo 5620/2022-CR), aprobado en primera votación en el Pleno el 9 de julio de 2025. Este propone modificar la conformación de los directorios de las cajas municipales, incluyendo como entidad designante a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), así como permitir que exintegrantes de comisiones congresales integren dichos directorios.

Para la FEPCMAC, la medida representa un retroceso en el gobierno corporativo del sistema, al introducir posibles injerencias políticas y restar independencia a las Unidades de Auditoría Interna (UAI).

Y es que durante cuatro décadas las cajas se han gobernado bajo criterios técnicos supervisados por la SBS, sin interferencia política. Alterar esa estructura pondría en riesgo la confianza de los inversionistas estratégicos que hoy negocian su ingreso al sistema.

"No ha habido una intervención de parte del Estado ni de los municipios en esta conformación del directorio", reafirmó Reaño.

El gremio recordó que la SBS y la Secretaría de Integridad Pública han expresado opiniones desfavorables sobre esta iniciativa, por considerar que afectaría la estabilidad institucional y la confianza en el sistema financiero descentralizado.

Proyecto de ley 9503 sobre condonación de deudas

La FEPCMAC también cuestionó el proyecto de ley N° 9503/2024-CR, que busca condonar deudas a pequeños agricultores de Piura afectados por la crisis hídrica, cargando los costos a las propias entidades financieras.

En ese sentido, la interpretación es que el proyecto es confiscatorio y pone en riesgo los depósitos del público. Las cajas no pueden condonar créditos sin respaldo del Estado, porque operan con los ahorros de millones de peruanos.

Tanto la SBS como el MEF emitieron opiniones desfavorables a esta propuesta, por considerar que afecta la sostenibilidad y solvencia del sistema financiero nacional.

Otros proyectos en evaluación: 12912 y 12852

Reaño mencionó también el proyecto de ley N° 12912/2025-CR, que modifica la Ley General del Sistema Financiero (Ley N° 26702). La propuesta busca ajustar las causales de impedimento para ser organizador o gerente de una entidad financiera, estableciendo que solo se apliquen sanciones cuando exista responsabilidad penal, civil o administrativa comprobada.

Asimismo, destacó el proyecto N° 12852/2025-SBS, presentado por la propia Superintendencia de Banca y Seguros, que propone modificar el Decreto Supremo N° 157-90-EF, norma que regula a las cajas municipales.

Esta iniciativa busca modernizar la estructura de los directorios, mejorar la gobernanza y garantizar que los dividendos destinados a los municipios sean invertidos exclusivamente en obras de infraestructura social.

"El Estado sí puede ser un empresario"

Reaño cerró su intervención recordando que las cajas municipales son la única experiencia estatal que ha demostrado gestión rentable y técnica en el sector financiero peruano.

“Es la única experiencia empresarial estatal que rompe el mito de que el Estado no puede ser un empresario", sentenció Reaño. "40 años de empresarios en cajas municipales compitiendo con el sistema financiero privado representan un éxito absoluto. Es una experiencia que se exporta y nos ve así en el mundo”, concluyó.