HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Política

Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa en zonas de emergencia

Conductores de motocicletas y sus acompañantes deberán usar chaleco con placa y casco, sino serán multados con 428 soles, según norma publicada del MTC que entra en vigencia desde hoy en Lima y Callao.

Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa y casco para los motociclistas en Lima y Callao.
Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa y casco para los motociclistas en Lima y Callao.

El Gobierno de José Jerí, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso nuevas condiciones para el uso de chalecos distintivos y cascos de seguridad por parte de los conductores y acompañantes de motocicletas a través del Decreto Supremo Nº018-2025-MTC que entra en vigencia desde hoy 9 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por ejemplo, las sanciones por no usar chaleco con el número de placa del vehículo solo se aplicarán en las zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno. Esto quiere decir, en todos los distritos de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: De las pistas al Congreso: dirigentes de transporte alistan candidaturas en partidos políticos para las elecciones 2026

lr.pe

Las infracciones sobre el uso de chalecos distintivos en motociclistas se sancionan mediante el código G.68 (no portar el chaleco) y G.69 (impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco). En ambos casos, la multa asciende a S/428 (8 % de la UIT), implica la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Asimismo, el decreto precisa las condiciones técnicas para el uso de cascos de seguridad y lentes protectores. En caso de que el casco no cuente con visor, es obligatorio el uso de lentes protectores. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción grave, tipificada con el código G.59, sancionada con una multa de S/428, equivalente al 8 % de la UIT, y la retención del vehículo.

Con la nueva disposición, se permite que el visor del casco no necesariamente sea transparente, siempre que forme parte del diseño original de un casco certificado de fábrica; y se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo, permitiendo al conductor elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno.

Estas medidas buscan contribuir en el control de tránsito de vehículos menores en zonas declaradas en estado de emergencia, cuando así lo disponga la declaratoria de emergencia. A su vez, busca reducir los siniestros viales asociados al incumplimiento del uso de cascos certificados, optimizando las condiciones que permitan mejor visibilidad durante la conducción, precisó el MTC.

El presidente José Jerí señaló que los esfuerzos se concentrarán especialmente en Lima, donde se registran más del 50 % de los hechos delictivos. “Nos dan más herramientas para actuar contra la delincuencia”, dijo sobre las nuevas medidas del estado de emergencia.

Notas relacionadas
Encargada de negocios de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

Encargada de negocios de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

LEER MÁS
Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

LEER MÁS
López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
George Forsyth, precandidato presidencial de Somos Perú, apareció vestido de uniforme militar frente a José Jerí

George Forsyth, precandidato presidencial de Somos Perú, apareció vestido de uniforme militar frente a José Jerí

LEER MÁS
Encargada de negocios de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

Encargada de negocios de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

LEER MÁS
Asesora de ministro del Interior tras ser separada: "Es una represalia, no me queda la menor duda"

Asesora de ministro del Interior tras ser separada: "Es una represalia, no me queda la menor duda"

LEER MÁS
Aumento de sueldo en altos funcionarios: en el TC ganarán S/42 mil, mientras que los embajadores S/20 mil

Aumento de sueldo en altos funcionarios: en el TC ganarán S/42 mil, mientras que los embajadores S/20 mil

LEER MÁS
JEE Pacasmayo ordena al Congreso revelar nombre de funcionario que usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE Pacasmayo ordena al Congreso revelar nombre de funcionario que usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

Parlamentarios que votaron a favor de las leyes pro crimen podrían postular al Congreso bicameral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025