Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa en zonas de emergencia

Gobierno dispone uso obligatorio de chaleco con placa y casco para los motociclistas en Lima y Callao.

El Gobierno de José Jerí, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso nuevas condiciones para el uso de chalecos distintivos y cascos de seguridad por parte de los conductores y acompañantes de motocicletas a través del Decreto Supremo Nº018-2025-MTC que entra en vigencia desde hoy 9 de noviembre.

Por ejemplo, las sanciones por no usar chaleco con el número de placa del vehículo solo se aplicarán en las zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno. Esto quiere decir, en todos los distritos de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.

Las infracciones sobre el uso de chalecos distintivos en motociclistas se sancionan mediante el código G.68 (no portar el chaleco) y G.69 (impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco). En ambos casos, la multa asciende a S/428 (8 % de la UIT), implica la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Asimismo, el decreto precisa las condiciones técnicas para el uso de cascos de seguridad y lentes protectores. En caso de que el casco no cuente con visor, es obligatorio el uso de lentes protectores. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción grave, tipificada con el código G.59, sancionada con una multa de S/428, equivalente al 8 % de la UIT, y la retención del vehículo.

Con la nueva disposición, se permite que el visor del casco no necesariamente sea transparente, siempre que forme parte del diseño original de un casco certificado de fábrica; y se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo, permitiendo al conductor elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno.

Estas medidas buscan contribuir en el control de tránsito de vehículos menores en zonas declaradas en estado de emergencia, cuando así lo disponga la declaratoria de emergencia. A su vez, busca reducir los siniestros viales asociados al incumplimiento del uso de cascos certificados, optimizando las condiciones que permitan mejor visibilidad durante la conducción, precisó el MTC.

El presidente José Jerí señaló que los esfuerzos se concentrarán especialmente en Lima, donde se registran más del 50 % de los hechos delictivos. “Nos dan más herramientas para actuar contra la delincuencia”, dijo sobre las nuevas medidas del estado de emergencia.