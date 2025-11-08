El Congreso de la República aprobó el dictamen que declara de interés nacional la recuperación y restauración del buque Covadonga, hundido frente a las costas de Chancay hace más de un siglo. La propuesta obtuvo 71 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, y busca “preservar la memoria histórica” del país. La decisión, sin embargo, ha generado cuestionamientos por darse en un momento en que la inseguridad y la violencia son los principales problemas que enfrenta la ciudadanía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El texto aprobado dispone que el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Defensa, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad de Chancay, coordinen acciones para evaluar la recuperación del histórico navío. Según el dictamen, el rescate se realizará solo “en tanto su estado de conservación lo permita”, dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa quede en el terreno de lo simbólico.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Para los impulsores del proyecto, la medida representa un acto de reivindicación histórica. La goleta Covadonga fue hundida por patriotas peruanos el 13 de septiembre de 1880 durante la Guerra del Pacífico, en una operación que debilitó temporalmente al ejército invasor. Tras el hecho, la ciudad de Chancay sufrió represalias y saqueos por parte de las tropas chilenas. El rescate, sostienen sus defensores, busca rendir homenaje a esa resistencia.

Sin embargo, el contexto político y social en el que se da la aprobación ha llamado la atención. Mientras el país atraviesa una profunda crisis de representación y una ola de inseguridad ciudadana, el Congreso vuelve a ser cuestionado por sus prioridades legislativas. En lugar de debatir medidas efectivas contra la delincuencia o la corrupción, la mayoría parlamentaria ha centrado la agenda en una iniciativa de alto valor simbólico, pero de dudosa urgencia.