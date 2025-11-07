José Jerí aún no aprueba ni rechaza el salvoconducto de Betssy Chávez: la decisión final se tomará el 7 de octubre

LO FALSO:

José Jerí rechazó el salvoconducto solicitado por el gobierno de México para Betssy Chávez

LO VERDADERO:

José Jerí señaló, durante una entrevista con CNN, que la decisión se tomará el 7 de octubre, luego de recibir la recomendación de la Cancillería peruana.

Hasta el cierre de esta verificación, el Gobierno peruano no ha emitido una decisión oficial sobre la solicitud de salvoconducto de Betssy Chávez.

El 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela confirmó que Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. Ese mismo día, el canciller anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. Posteriormente, el gobierno mexicano solicitó al Estado peruano la emisión del salvoconducto para Chávez, un documento esencial que debe otorgar Perú para permitir su salida segura hacia territorio mexicano, conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

Betssy Chávez, es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano, tras el intento de Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

En este contexto, el 5 de noviembre comenzó a circular en diversas redes sociales la versión de que José Jerí había decidido no otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez. Sin embargo, esta información es falsa. El propio Jerí informó oficialmente que la decisión se tomaría el 7 de noviembre, y hasta el cierre de esta nota, aún no se había pronunciado a favor ni en contra de conceder dicho documento.

José Jerí aún no ha tomado una decisión sobre la situación del salvoconducto de Betssy Chávez

Durante una entrevista con CNN en Español, José Jerí señaló que se encuentra a la espera de una recomendación por parte de la Cancillería peruana para tomar una decisión sobre el salvoconducto solicitado por la excongresista Betssy Chávez. Explicó que dicha recomendación se basará en información técnica y en los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

"Acá hay dos cosas: se le da o no se le da. Estamos viendo justamente en función de la recomendación con base en los acuerdos diplomáticos y acuerdos internacionales de los que somos parte. (…) El salvoconducto vamos a definirlo con la recomendación de Cancillería que en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva sobre ello. Hemos quedado para el día viernes tomar esta decisión sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales", declaró.

También se realizó una revisión en las redes oficiales de la Cancillería peruana, del Gobierno y de las cuentas oficiales del presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, sin encontrar hasta el momento ninguna publicación que confirme que se haya tomado una decisión oficial respecto al salvoconducto solicitado por Betssy Chávez.

Hasta el cierre de esta verificación, el Gobierno peruano no ha emitido una decisión oficial sobre la solicitud de salvoconducto de Betssy Chávez.

Conclusión

En síntesis, Betssy Chávez permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima mientras se tramita la solicitud de salvoconducto presentada por el gobierno mexicano. Aunque el 5 de noviembre circuló en redes sociales la versión de que el presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, había negado dicho documento, esta información es falsa. Jerí declaró que aún se encuentra a la espera de una recomendación de la Cancillería para tomar una decisión, la cual estaría basada en información técnica y en los tratados internacionales vigentes. Hasta el cierre de esta verificación, no existe pronunciamiento oficial que confirme si se concederá o no el salvoconducto.