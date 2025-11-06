HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rafael López Aliaga en CADE: estas fueron las claves en su discurso sobre seguridad, justicia y crecimiento económico

El precandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llevó al CADE 2025 un discurso cargado de promesas de “mano dura” y grandes obras de infraestructura. Pese a presentar un documento con más de 80 propuestas, solo logró leer hasta el punto 32 de su eje económico.

López Aliaga no logró leer en totalidad sus propuestas en los sectores educación y salud. Foto: difusión
López Aliaga no logró leer en totalidad sus propuestas en los sectores educación y salud. Foto: difusión

Durante su exposición en el CADE 2025, Rafael López Aliaga delineó los principales ejes de su programa político con miras a las elecciones 2025. El líder de Renovación Popular centró su discurso en la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica, aunque solo alcanzó a leer hasta el punto 32 de la sección Crecimiento económico.

El empresario y exalcalde de Lima llegó al foro empresarial con un documento de 17 diapositivas titulado “Shock legislativo: 100 días”, en el que incluyó 84 propuestas. Sin embargo, debido al límite de 20 minutos asignado a cada expositor, no desarrolló las secciones de educación y salud, y olvidó leer la propuesta número 23, “Embajadas Promotoras de Exportaciones (KPIs)”, perteneciente al bloque de crecimiento económico.

PUEDES VER: Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

lr.pe

López Aliaga compartió con el público un código QR que daba acceso al documento completo. Su intervención se concentró principalmente en reformas judiciales, endurecimiento de penas y proyectos de infraestructura a gran escala, buscando posicionarse como un candidato “de orden y gestión”.

El mensaje del líder de Renovación Popular fue recibido con atención, aunque generó debate por planteamientos polémicos, como la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la propuesta de retornar a una legislatura unicameral, a pesar de que la bancada de su partido en el Congreso apoyó el retorno a la bicameralidad.

PUEDES VER: Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza

lr.pe

López Aliaga propone “mano dura” y medidas extremas en seguridad y justicia

El discurso de López Aliaga inició con su propuesta de “reforma total” del Poder Judicial y el Ministerio Público. Planteó un sistema meritocrático para jueces y fiscales, inspirado en el modelo del Banco Central de Reserva, y la creación de una línea de carrera. También propuso el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que solo protege a "terrucos".

Otra de sus medidas más polémicas fue el anuncio de los llamados “jueces sin rostro” para juzgar casos de terrorismo urbano, figura que existió durante los años noventa y que fue duramente cuestionada por violar garantías procesales. Adicionalmente, propuso enviar a los delincuentes de alta peligrosidad a cárceles en “zonas no contactadas de la selva”, conocidas en su plan como “cárceles modelo SEPA”.

En materia de seguridad ciudadana, el líder de Renovación Popular prometió invertir más de US$1.000 millones para fortalecer la inteligencia policial y militar, implementar grilletes electrónicos para extranjeros no registrados, y sancionar a las empresas de telefonía que no bloqueen equipos robados. Además, planteó la participación de las Fuerzas Armadas en la erradicación de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada.

PUEDES VER: Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

lr.pe

El modelo económico de López Aliaga: menos Estado, más mercado y grandes inversiones

En el bloque económico, Rafael López Aliaga defendió mantener la estabilidad macroeconómica del país, con baja inflación, control del déficit fiscal y deuda pública sostenible. Prometió reducir el tamaño del Estado, aplicar una política de gobierno digital centralizado y promover la tercerización de trámites y autorizaciones estatales para atraer inversión.

Entre sus propuestas más ambiciosas, destacó el Tren Tumbes–Tacna, el desarrollo del Perú como hub portuario sudamericano y la creación de 14 aeropuertos internacionales y 20 nacionales. Además, ofreció impulsar líneas de metro en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura, bajo esquemas de inversión con retorno.

El líder de Renovación Popular también planteó crear una criptomoneda nacional respaldada en oro, liberalizar los fondos de las AFP y lanzar un “Plan Sur Andino” con zonas francas libres de impuestos durante 30 años. Su discurso concluyó con la promesa de lograr electrificación e internet satelital al 100% del país, aunque esta parte no llegó a leerla durante su exposición.

