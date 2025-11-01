HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima

El fallo evita que el Perú desembolse más de US$200 millones mientras se revisa la anulación del laudo del caso Metro de Lima.

Comité Ad Hoc rechazó la existencia de riesgo de pago
Comité Ad Hoc rechazó la existencia de riesgo de pago

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su calidad de coordinador del Sistema de Controversias Internacionales de Inversión, informa que el Comité ad hoc de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió una decisión favorable al Estado peruano, mediante la cual mantiene la suspensión de la ejecución del laudo arbitral dictado en el Caso CIADI N.º ARB/17/3 (Laudo Metro de Lima), mientras se desarrolla el procedimiento de anulación iniciado por el Perú.

Con esta resolución, el Comité rechazó íntegramente los pedidos del concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A. para levantar la suspensión del laudo o imponer una garantía financiera al Estado.

La decisión mantiene suspendida la ejecución de los montos cuestionados por el Perú (más de US$200 millones) al considerar que fueron otorgados sin sustento jurídico ni técnico, en contravención del derecho peruano acordado por las partes.

El Comité reconoció la actuación de buena fe del Estado peruano, destacando que la solicitud de anulación presentada el 4 de marzo de 2025 no tiene carácter dilatorio y que el Perú ha mostrado un compromiso serio, coherente y responsable con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Asimismo, advirtió que levantar la suspensión generaría perjuicios sustanciales para el Estado y podría afectar la coherencia institucional del sistema CIADI, considerando que el mismo laudo se encuentra bajo un procedimiento de revisión paralelo.

De acuerdo con el Comité, mantener la suspensión de ejecución permite preservar la seguridad jurídica y evitar decisiones contradictorias entre distintos procedimientos internacionales.

Respecto al pedido del concesionario para imponer una garantía al Perú, el Comité lo rechazó por inexistencia de riesgo de pago, confirmando la solvencia y confiabilidad del Estado peruano.

Esta decisión representa una victoria procesal significativa que fortalece la posición del Perú ante el CIADI y ratifica la solidez técnica y jurídica con que el país defiende sus intereses en el ámbito internacional.

El Estado peruano, a través de la Comisión Especial, así como de su Secretaría Técnica, con el acompañamiento del estudio internacional Squire Patton Boggs, reafirma que se continuará desplegando todas las acciones legales necesarias para lograr la anulación definitiva de las indemnizaciones indebidas otorgadas en el Laudo Metro de Lima, en defensa y resguardo de los intereses de la República del Perú.

El Gobierno del Perú reafirma su compromiso de actuar con firmeza, profesionalismo y responsabilidad institucional para proteger el interés nacional, garantizar la correcta aplicación del derecho y salvaguardar los recursos públicos de todos los peruanos.

El MEF y el SICRECI, en su conjunto, continuarán informando oportunamente sobre los avances del procedimiento, conforme a las etapas establecidas por el CIADI y de conformidad con el marco normativo aplicable.

