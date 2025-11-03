HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Economía

Presidente Jerí vincula la seguridad ciudadana con el crecimiento económico: "[Sin seguridad] no hay inversión ni confianza"

“El Perú hoy tiene un gobierno decidido a combatir la inseguridad, a garantizar elecciones libres y el crecimiento económico”, afirmó durante un discurso ante empresarios el presidente José Jerí.

Presidente José Jerí en el MEF HOY 3 de noviembre 2025
Presidente José Jerí en el MEF HOY 3 de noviembre 2025 | Jhon Reyes Mejía/La República

Durante la "Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento del Clima de Inversión, la Competitividad y el Crecimiento Económico Sostenible" convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente José Jerí subrayó que su gobierno tiene como principal tarea combatir la inseguridad y fortalecer el crecimiento económico, pilares que —dijo— van de la mano. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El Perú hoy tiene un gobierno decidido a combatir la inseguridad, a garantizar elecciones libres y el crecimiento económico”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El mandatario recalcó que, aunque se trata de un gobierno de transición, el Ejecutivo buscará sentar las bases de un entorno legal y económico más favorable para el siguiente periodo. 

PUEDES VER: El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

lr.pe

“Somos un gobierno de transición, y hay temas que podemos implementar en forma inmediata y urgente. Ello no quiere decir que no sentemos las bases del futuro, para que el próximo gobierno, elegido democráticamente, pueda tener un ecosistema legal y económico mucho más favorable del que hemos heredado”, señaló.

Jerí sostuvo que el restablecimiento de la seguridad ciudadana es una condición indispensable para recuperar la confianza de los inversionistas y el dinamismo productivo. 

“Sabemos que la seguridad es la base del desarrollo, lo comprendemos perfectamente. Sin ella, no hay inversión ni confianza”, enfatizó, al remarcar que “nadie invierte en un lugar que no cuente con seguridad”.

PUEDES VER: Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

lr.pe

En ese sentido, el jefe de Estado defendió la “declaratoria de guerra a la inseguridad”, al considerar que devolver la tranquilidad a las calles es clave para la estabilidad económica. 

“Esa declaratoria de guerra a la delincuencia, cueste lo que cueste”, expresó, asegurando que su administración busca “ofrecer un entorno estable que incentive no solamente la inversión nacional, sino la inversión extranjera”.

Asimismo, destacó el papel del sector privado como socio estratégico del Gobierno en la generación de empleo y productividad, a los que calificó como “la mejor herramienta para combatir la pobreza”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con que un Estado pueda facilitar y no que obstaculice. Un Estado facilitador, como siempre lo hemos hablado en diferentes espacios”, añadió.

El mandatario adelantó que el Ejecutivo presentará esta semana un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República, cuyo tema central será la seguridad ciudadana, aunque incluirá también medidas orientadas al desarrollo económico y a la eliminación de trabas para la inversión.

Finalmente, Jerí insistió en que el país se encuentra “en un punto de quiebre” y que la estabilidad será fundamental para consolidar el crecimiento y cerrar las brechas sociales heredadas. 

“Tenemos que mantener la estabilidad, devolver la seguridad, y que el próximo gobierno encuentre ese ecosistema legal, económico y social adecuado para que nuestro país continúe con el camino del crecimiento”, concluyó.

Notas relacionadas
El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

LEER MÁS
Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

LEER MÁS
Red de Ollas Comunes denuncia sesgo en representación oficial y favorecimiento a organizaciones alineadas con López Aliaga

Red de Ollas Comunes denuncia sesgo en representación oficial y favorecimiento a organizaciones alineadas con López Aliaga

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS
Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones

Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Economía

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025