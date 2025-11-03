Presidente Jerí vincula la seguridad ciudadana con el crecimiento económico: "[Sin seguridad] no hay inversión ni confianza"

Durante la "Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento del Clima de Inversión, la Competitividad y el Crecimiento Económico Sostenible" convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente José Jerí subrayó que su gobierno tiene como principal tarea combatir la inseguridad y fortalecer el crecimiento económico, pilares que —dijo— van de la mano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“El Perú hoy tiene un gobierno decidido a combatir la inseguridad, a garantizar elecciones libres y el crecimiento económico”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El mandatario recalcó que, aunque se trata de un gobierno de transición, el Ejecutivo buscará sentar las bases de un entorno legal y económico más favorable para el siguiente periodo.

PUEDES VER: El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

“Somos un gobierno de transición, y hay temas que podemos implementar en forma inmediata y urgente. Ello no quiere decir que no sentemos las bases del futuro, para que el próximo gobierno, elegido democráticamente, pueda tener un ecosistema legal y económico mucho más favorable del que hemos heredado”, señaló.

Jerí sostuvo que el restablecimiento de la seguridad ciudadana es una condición indispensable para recuperar la confianza de los inversionistas y el dinamismo productivo.

“Sabemos que la seguridad es la base del desarrollo, lo comprendemos perfectamente. Sin ella, no hay inversión ni confianza”, enfatizó, al remarcar que “nadie invierte en un lugar que no cuente con seguridad”.

En ese sentido, el jefe de Estado defendió la “declaratoria de guerra a la inseguridad”, al considerar que devolver la tranquilidad a las calles es clave para la estabilidad económica.

“Esa declaratoria de guerra a la delincuencia, cueste lo que cueste”, expresó, asegurando que su administración busca “ofrecer un entorno estable que incentive no solamente la inversión nacional, sino la inversión extranjera”.

Asimismo, destacó el papel del sector privado como socio estratégico del Gobierno en la generación de empleo y productividad, a los que calificó como “la mejor herramienta para combatir la pobreza”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con que un Estado pueda facilitar y no que obstaculice. Un Estado facilitador, como siempre lo hemos hablado en diferentes espacios”, añadió.

El mandatario adelantó que el Ejecutivo presentará esta semana un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República, cuyo tema central será la seguridad ciudadana, aunque incluirá también medidas orientadas al desarrollo económico y a la eliminación de trabas para la inversión.

Finalmente, Jerí insistió en que el país se encuentra “en un punto de quiebre” y que la estabilidad será fundamental para consolidar el crecimiento y cerrar las brechas sociales heredadas.

“Tenemos que mantener la estabilidad, devolver la seguridad, y que el próximo gobierno encuentre ese ecosistema legal, económico y social adecuado para que nuestro país continúe con el camino del crecimiento”, concluyó.