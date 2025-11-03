Nayib Bukele no dijo a los congresistas peruanos que reduzcan sus sueldos si aman a su patria

LO FALSO:

"Si de verdad aman a su patria y no a la plata, reduzcan sus sueldos, y si quieren ganar más, trabajen más por el pueblo", Nayib Bukele a los congresistas del Perú.

LO VERDADERO:

No hay registros de que Nayib Bukele se haya referido a los parlamentarios peruanos, mucho menos que les haya dicho que se reduzcan sus sueldos.

Las notas de prensa del gobierno de El Salvador no publican notas desde el 25 de septiembre, y en las aún presentadas no se encontró mención al Perú.

Desde el inicio del gobierno de José Jerí, el estilo del autócrata salvadoreño, Nayib Bukele, tomó más notoriedad en los poderes del estado, como el Congreso. Sin embargo, estos gestos a favor de este régimen de "mano dura" viene desde antes. El 3 de octubre, por ejemplo, el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, dijo al parlamento peruano que el traslado de reos a la mega cárcel del Cecot era una posibilidad, pero que se trataba de negocios presidenciales.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que, supuestamente, Bukele habría dicho a los congresistas del Perú que, si de verdad aman a su país, que se reduzcan el sueldo, y que si quieren ganar más, que ellos trabajen por su propia cuenta. No obstante, se trata de una cita falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 12.000 reacciones, 1.100 comentarios y fue 1.100 veces compartido por distintos usuarios.

No hay registros que Nayib Bukele se haya referido a los congresistas peruanos

Para rastrear la supuesta cita atribuida al mandatario de El Salvador, realizamos una búsqueda con palabras clave sobre el enunciado, pero no encontramos ninguna nota publicada en medios de comunicación de la región o internacionales, mucho menos en notas de prensa del propio gobierno de Bukele.

En ese sentido, realizamos un barrido de notas de prensa del gobierno centroamericano desde el 15 de setiembre hasta el actual 3 de noviembre, pero no existe ninguna mención a Perú o a su Congreso. En realidad, el último comunicado de la presidencia de El Salvador se emitió el 25 de septiembre.

El mismo proceso realizamos a la cuenta oficial en X de Nayib Bukele, pero al igual que las notas de prensa de su gobierno, no hubo mención de Perú en sus publicaciones, tampoco el 10 de octubre, día en que se juramentó a José Jerí como presidente de transición.

Por otro lado, revisamos las publicaciones del embajador de El Salvador en el Perú, el licenciado Pablo Caballero, pero tampoco encontramos publicaciones o mención al Congreso, solo que asistió al saludo protocolar de José Jerí.

Conclusión

El gobierno de Nayib Bukele o el propio mandatario no emitieron opinión sobre los parlamentarios peruanos, mucho menos que estos deberían reducir su sueldo. Las cuentas oficiales del gobierno salvadoreño y su embajada en el Perú, no mencionan al Congreso del Perú desde el 15 de octubre hasta el actual 3 de noviembre. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

