Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"

Una trabajadora del sector de transporte lamentó la inacción del Gobierno de José Jerí para enfrentar la ola de extorsiones y asesinatos. Ante la prensa, la ciudadana resaltó el temor que tiene de salir a trabajar y, también, mencionó que su hija le pide dejar esa labor por temor a que sea atacada.

"Por qué no van y extorsionan a los que tiene. por qué a nosotros. Nosotros vivimos para comer, para nuestros hijos. No más muertes, por favor. Ya no aguantamos esta situación. Yo tengo miedo. Ya no quiero trabajar. Yo también soy cobradora de combi. Mi hija llora y me pide que no vaya a trabajar. Me dice ayer fue uno y hoy otro, por favor, no te vayas. Basta, basta de matanza", declaró en lágrimas ante diferentes medios de comunicación.

El reclamo ciudadano se registró en la avenida Néstor Gambetta, lugar en que decenas de transportistas realizaron un paro a fin de protestar tras la muerte del conductor José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, quien murió tras recibir disparos cuando manejaba su unidad de la empresa Liventur en la referida avenida.

De acuerdo con el reporte policial, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al automóvil y abrieron fuego en reiteradas ocasiones mientras el conductor cumplía con su labor. El atentado se registró ante la presencia de varios testigos y en un sector que contaba con vigilancia policial por las recientes disposiciones de seguridad.

El conductor, identificado por sus compañeros como “Brujito”, fue llevado de urgencia al hospital Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su muerte debido a las graves lesiones provocadas por los disparos. La víctima, padre de tres niños, también trabajaba como mecánico, según narraron sus colegas.

Transportistas exigen presencia de José Jerí

Representantes del gremio de transportistas declararon a La República y solicitaron que el presidente Jerí se acerque para atender sus demandas, de lo contrario, continuarían con las protestas. Uno de los voceros dirigió un mensaje directo al jefe de Estado, en plena protesta: “Le hago un clamor bien grande, ante todos los transportistas. Por favor, ten el valor de venir para calmar todo esto, porque esto se va a hacer grande”.

“Ten el valor de venir para darnos soluciones a nosotros, los transportistas”, exigió públicamente otro vocero, mientras los manifestantes eran reprimidos con gases lacrimógenos.

Por otro lado, varias mujeres denunciaron abusos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aseguraron que los agentes utilizaron la fuerza de manera desproporcionada. “Nos han metido palo”, afirmó una de ellas. Otras manifestantes también relataron que fueron golpeadas con garrotes sin razón aparente.