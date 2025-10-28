HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Política

Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"

El reclamo ciudadano se da tras la muerte del conductor José Johnny Eskeche Ningles, quien fue disparado mientras conducía en la avenida Néstor Gambetta.

Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"
Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"

Una trabajadora del sector de transporte lamentó la inacción del Gobierno de José Jerí para enfrentar la ola de extorsiones y asesinatos. Ante la prensa, la ciudadana resaltó el temor que tiene de salir a trabajar y, también, mencionó que su hija le pide dejar esa labor por temor a que sea atacada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Por qué no van y extorsionan a los que tiene. por qué a nosotros. Nosotros vivimos para comer, para nuestros hijos. No más muertes, por favor. Ya no aguantamos esta situación. Yo tengo miedo. Ya no quiero trabajar. Yo también soy cobradora de combi. Mi hija llora y me pide que no vaya a trabajar. Me dice ayer fue uno y hoy otro, por favor, no te vayas. Basta, basta de matanza", declaró en lágrimas ante diferentes medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí presenta balance del Gobierno en los próximos días: resultados de la primera semana del estado de emergencia

lr.pe

El reclamo ciudadano se registró en la avenida Néstor Gambetta, lugar en que decenas de transportistas realizaron un paro a fin de protestar tras la muerte del conductor José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, quien murió tras recibir disparos cuando manejaba su unidad de la empresa Liventur en la referida avenida.

De acuerdo con el reporte policial, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al automóvil y abrieron fuego en reiteradas ocasiones mientras el conductor cumplía con su labor. El atentado se registró ante la presencia de varios testigos y en un sector que contaba con vigilancia policial por las recientes disposiciones de seguridad.

El conductor, identificado por sus compañeros como “Brujito”, fue llevado de urgencia al hospital Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su muerte debido a las graves lesiones provocadas por los disparos. La víctima, padre de tres niños, también trabajaba como mecánico, según narraron sus colegas.

Transportistas exigen presencia de José Jerí

Representantes del gremio de transportistas declararon a La República y solicitaron que el presidente Jerí se acerque para atender sus demandas, de lo contrario, continuarían con las protestas. Uno de los voceros dirigió un mensaje directo al jefe de Estado, en plena protesta: “Le hago un clamor bien grande, ante todos los transportistas. Por favor, ten el valor de venir para calmar todo esto, porque esto se va a hacer grande”.

“Ten el valor de venir para darnos soluciones a nosotros, los transportistas”, exigió públicamente otro vocero, mientras los manifestantes eran reprimidos con gases lacrimógenos.

Por otro lado, varias mujeres denunciaron abusos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aseguraron que los agentes utilizaron la fuerza de manera desproporcionada. “Nos han metido palo”, afirmó una de ellas. Otras manifestantes también relataron que fueron golpeadas con garrotes sin razón aparente.

Notas relacionadas
José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

LEER MÁS
Presidente José Jerí descarta implementar toque de queda durante el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

Presidente José Jerí descarta implementar toque de queda durante el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

LEER MÁS
Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

LEER MÁS
“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Continúa el pleito por el tren Lima–Chosica : César Sandoval tilda de mentiroso a López Aliaga y lo manda al psiquiatra

Continúa el pleito por el tren Lima–Chosica : César Sandoval tilda de mentiroso a López Aliaga y lo manda al psiquiatra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025