El expresidente Francisco Sagasti, en una entrevista con Canal N, cuestionó el desempeño inicial del mandatario José Jerí y lo instó a asumir un liderazgo más firme frente a la crisis económica y de seguridad. En su declaración, Sagasti hizo referencia al informe del Consejo Fiscal que alertó sobre el aumento del gasto público y la falta de medidas para garantizar la estabilidad económica, y advirtió que el Ejecutivo aún no da señales claras de cambio para solucionar los problemas del país.

"Yo creo quetodas las personas tienen la oportunidad de enmendar el rumbo, hacer lo que hay que hacer. Hasta el momento lo que estamos viendo son señales de comunicación en medios y redes sociales, pero hasta hoy no veo ninguna señal en la direcció que la mayoría de la ciudadanía espera con respecto a la seguridad y situación tan complicada que acaba de denunciar el Consejo Fiscal. La oportunidad que tiene un presidente es para alzar su voz en situaciones que ponen en peligro la seguridad ciudadana y estabilidad económica", señaló.

Además, el exmandatario dijo que no basta con gestos comunicativos o decretos simbólicos y pidió a Jerí asumir medidas concretas para frenar el excesivo gasto público ocasionado por el actual Congreso de la República. Cabe señalar que según el Banco Central de Reserva, "esto podría generar un mayor déficit y es necesario tomar medidas". Asimismo, resaltó la importancia de que desde el Gobierno se deroguen las normas que el Parlamento aprobó y han sido denominadas como 'pro-crimen'.

"Hay dos cosas que hay que hacer: en primer lugar, empezar a vetar las leyes que ha pasado el Congreso que son de una farra fiscal (...) esperaría planteamientos para esas leyes que dan exoneraciones tributarias y que aumentan el gasto sin control, que desde la Presidencia se exprese un claro rechazo. Si quiere mantener la estabilidad no basta tener una conversación con Velarde o la ministra, el hecho real es vetar y proponer derogatoria de muchas leyes", agregó.

Sagasti insiste en que no será candidato presidencial para las elecciones 2026

Sagasti recalcó que no tiene intenciones de postular a la presidencia en las elecciones del 2026 porque desde hace dos años lo dejó en claro. Sin embargo, dijo que no solo el Partido Morado le ha pedido postular en su plancha presidencial, sino también recibió ofertas de otras organizaciones políticas.

"Yo anuncié hace dos años que no iba a ser candidato y yo cumplo mi palabra. No solamente el Partido Morado (ha insistido) también en otros lugares, pero soy un hombre de palabra. Yo no digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Uno de los lemas del gobierno de transición fue 'no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo'", refirió.

En esa misma línea, dijo no estar siguiendo mucho el proceso del partido y no aseguró apoyar aún a ningún precandidato. "Yo no estoy siguiendo al detalle (...) Sé que está Richard Arce, el general Mora, pero no sigo día a día. Veremos (si apoyo a alguien), no hay que adelantar opinión", afirmó.