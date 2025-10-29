José Jerí es el tercer presidente con mayor desaprobación en la región: 54.2% lo rechaza, según encuestadora argentina

Con un 54.2% de desaprobación, José Jerí se consolida entre los presidentes menos valorados de la región. Foto: Presidencia

Con un 54.2% de desaprobación, José Jerí se consolida entre los presidentes menos valorados de la región. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí enfrenta una baja percepción ciudadana. Según el estudio de la encuestadora argentina CB Consultora Opinión Pública, el 54,2 % de los peruanos desaprueba su gestión, mientras solo un 29,6 % la respalda. Con estas cifras, el jefe de Estado peruano se posiciona como el tercer presidente con mayor desaprobación de la región, solo por encima de los mandatarios de Bolivia y Venezuela.

El ranking regional, correspondiente a octubre de 2025, muestra un panorama de contrastes en Sudamérica. Mientras algunos líderes mejoran su imagen —como Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei y Yamandú Orsi— otros se hunden en los niveles más bajos de aprobación. En el caso del Perú, la caída de José Jerí refleja un creciente descontento popular por la falta de resultados ante la inseguridad ciudadana y la inestabilidad institucional.

Ranking de presidentes de Sudamérica de octubre 2025. Foto: CB Consultora Opinión

El estudio de CB Consultora, difundido por el congresista Ernesto Bustamante, compara los índices de aprobación de los diez jefes de Estado de Sudamérica. En el otro extremo del ranking, Lula da Silva (Brasil) lidera con una imagen positiva del 48,8 %, seguido por Javier Milei (Argentina) con 45,9 %, y Yamandú Orsi (Uruguay) con 45,5 %. Estas cifras contrastan con el escenario peruano, donde José Jerí no logra consolidar un respaldo ciudadano sostenido pese a los intentos de recomponer su gabinete.

La ficha técnica detalla que el estudio se realizó entre el 17 y el 22 de octubre de 2025 en diez países de la región, con más de 11 000 entrevistados mayores de 18 años y un margen de error de entre 2,5 % y 3,1 %. En el caso del Perú, la muestra incluyó 1 117 casos. Los resultados confirman que el presidente José Jerí enfrenta un contexto adverso y una percepción negativa generalizada que lo ubica entre los mandatarios con menor credibilidad en Sudamérica, según las encuestas.