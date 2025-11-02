HOYSuscripcion LR Focus

Lideresa continuaría gobernando desde el Kongreso: Heduardicio advierte las verdaderas intenciones de Fujimori

La nueva caricatura de Heduardo nos muestra de forma irónica y divertida lo que pasaría de no votar conscientemente en las elecciones 2026.

Hernandicidio del 2 de noviembre. Foto: composición LR
Hernandicidio del 2 de noviembre. Foto: composición LR

El dibujante Heduardo nos presenta una nueva edición de 'Heduardicio' en donde vemos a la lideresa del conocido partido naranja que postula por cuarta vez a la Presidencia de la República en un panel publicitario acompañada del siguiente texto: "Si no desean votar por mi el 2026, voten por mis listas para senadores y diputados, para que yo siga gobernando desde el Kongreso... como hasta ahora".

