Política

¿Juan Manuel 'Loco' Vargas postulará al Congreso? Presidenta de Somos Perú sube foto con exfutbolista en redes del partido

La hija de Susy Díaz no sería la única figura pública que se une al partido del corazón. En una publicación de Facebook se ve al exfutbolista junto con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo.

Juan Manuel 'loco' Vargas junto a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo. Foto: Facebook Somos Perú
Juan Manuel 'loco' Vargas junto a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo. Foto: Facebook Somos Perú

Al mismo estilo que la publicación con Florcita Polo Díaz, la presidenta de Somos Perú subió una foto acompañada del exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas en su despacho. A la instantánea le acompañaba la misma frase: "Con El loco Vargas. Juntos somos fuertes. Un solo corazón".

Sin embargo, no ha habido pronunciamiento por parte del jugador en ninguna de sus redes sociales que confirme su postulación a la Cámara de Diputados. Se espera que en los próximos días se confirme con qué número buscaría alcanzar una curul o en todo caso, descartar la posibilidad de innovar en la política.

PUEDES VER: Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

¿A qué se dedica actualmente el exfutbolista Juan Manuel 'loco' Vargas?

El exfutbolista peruano Juan Manuel 'Loco' Vargas ha redirigido su carrera fuera de las canchas, enfocándose principalmente en el ámbito de la comunicación y los negocios. Actualmente, uno de sus proyectos más visibles es su incursión como conductor en plataformas digitales. Vargas es el anfitrión de su propio podcast en YouTube titulado "La Parrilla del Loco" (o dentro de su canal "Loco Vargas 6"), donde utiliza su carisma y experiencia para realizar entrevistas francas e informales a figuras destacadas del deporte y el entretenimiento peruano.

Además de su presencia en medios digitales, el 'Loco' Vargas se ha posicionado en el sector comercial como imagen y embajador de diversas marcas. Ha sido figura en campañas de casas de apuestas deportivas, como PlayzonBet, donde frecuentemente comparte pantalla con otras leyendas del fútbol peruano como Claudio Pizarro. Esta faceta le permite capitalizar su popularidad y mantener ingresos estables.

Finalmente, Vargas también mantiene un interés en el desarrollo profesional a largo plazo dentro de la industria deportiva, mostrando interés en realizar estudios relacionados con la gestión deportiva en instituciones reconocidas como el Johan Cruyff Institute.

