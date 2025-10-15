HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Política

Wilson Soto solicita a Jose Jerí iniciar trámite para retirar al Perú del Pacto de San José

En su momento, José Jerí se pronunció a favor del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el fin de que se pueda aplicar la pena de muerte.

Wilson Soto envió oficio a Jose Jerí solicitando el inicio del trámite para que Perú salga del organismo internacional especializado en el cuidado de los DD.HH. | Composición: LR.
Wilson Soto envió oficio a Jose Jerí solicitando el inicio del trámite para que Perú salga del organismo internacional especializado en el cuidado de los DD.HH. | Composición: LR.

Continúa el atropello a los derechos humanos. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) envió un oficio al presidente José Jerí en el que solicita que el nuevo mandatario inicie los trámites correspondientes para retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y de la competencia contenciosa de la Corte IDH. El objetivo, según el legislador, sería permitir la aplicación de la pena de muerte en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Como es de público conocimiento, todo el país, y especialmente la capital de la República, viene atravesando desde hace años un incontrolable avance de la inseguridad, que afecta gravemente la vida, la integridad física y el patrimonio de los pobladores. (…) Por ello, considero que una forma de prevenir la comisión de esos delitos (…) sería a través de la imposición de la condena de muerte”, se lee en el oficio entregado por Soto a Jerí.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

lr.pe

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una medida respaldada por ciertos sectores populistas de la política nacional. Durante los últimos meses de su gobierno, Dina Boluarte impulsó el debate para que el país abandone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentándolo como una “solución” frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

José Jerí, actual presidente del Perú, también se pronunció en su momento sobre la posibilidad de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuando ocupaba la presidencia del Congreso, Jerí consideró que esta medida era una opción plausible para enfrentar la inseguridad ciudadana: “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes. Sin adelantar mayor juicio, creo que si el país necesita hacer lo que se tenga que hacer para brindar seguridad, hay que hacerlo”, indicó. Asimismo, Jerí respondió al pedido de Soto recientemente a través de X (antes Twitter) donde con un breve "anotado" confirmó estar al tanto del pedido hecho por el legislador.

PUEDES VER: Marcha de hoy 15 de octubre: Corte Suprema reafirma que derecho a la protesta debe ser respetado por autoridades

lr.pe
Oficio enviado por Wilson Soto a José Jerí | Foto: Difusión.

Oficio enviado por Wilson Soto a José Jerí | Foto: Difusión.

Primer ministro de José Jerí en contra del retiro de la CIDH

Ernesto Álvarez, primer ministro designado por José Jerí y expresidente del Tribunal Constitucional, mantiene una postura contraria a la del mandatario y parte del Congreso. En una entrevista realizada en 2024 para el programa 'Visión Central', el hoy presidente del Consejo de Ministros señaló que el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería una decisión propia de regímenes autoritarios.

PUEDES VER: Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

lr.pe

“Necesitamos un organismo que esté por encima de los Estados. (…) Cuando se producen violaciones flagrantes de derechos humanos por parte de nuestros gobiernos, que muchas veces pueden caer en manos de dictadores, (…) requerimos una instancia que defienda nuestros derechos”, afirmó entonces.

No obstante, el actual primer ministro también se sumó al coro de críticas contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, argumentando que el organismo ha excedido sus competencias y asumido atribuciones contrarias a los intereses nacionales. “Otra cosa es que la Corte y la Convención hayan exagerado en sus atribuciones establecidas en la Comisión Interamericana. Continuamente vienen excediendo sus funciones en países como los nuestros que, con todos sus defectos, son democracias”, sostuvo en su momento Álvarez.

Notas relacionadas
Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

LEER MÁS
Francis Allison, el alcalde ausente en reunión con presidente José Jerí: "Es un acto de sujeción (...) Han tonteado a mis colegas"

Francis Allison, el alcalde ausente en reunión con presidente José Jerí: "Es un acto de sujeción (...) Han tonteado a mis colegas"

LEER MÁS
Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

LEER MÁS
Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

LEER MÁS
Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

LEER MÁS
Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025