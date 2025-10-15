Wilson Soto solicita a Jose Jerí iniciar trámite para retirar al Perú del Pacto de San José

Wilson Soto envió oficio a Jose Jerí solicitando el inicio del trámite para que Perú salga del organismo internacional especializado en el cuidado de los DD.HH. | Composición: LR.

Continúa el atropello a los derechos humanos. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) envió un oficio al presidente José Jerí en el que solicita que el nuevo mandatario inicie los trámites correspondientes para retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y de la competencia contenciosa de la Corte IDH. El objetivo, según el legislador, sería permitir la aplicación de la pena de muerte en el país.

“Como es de público conocimiento, todo el país, y especialmente la capital de la República, viene atravesando desde hace años un incontrolable avance de la inseguridad, que afecta gravemente la vida, la integridad física y el patrimonio de los pobladores. (…) Por ello, considero que una forma de prevenir la comisión de esos delitos (…) sería a través de la imposición de la condena de muerte”, se lee en el oficio entregado por Soto a Jerí.

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una medida respaldada por ciertos sectores populistas de la política nacional. Durante los últimos meses de su gobierno, Dina Boluarte impulsó el debate para que el país abandone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentándolo como una “solución” frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

José Jerí, actual presidente del Perú, también se pronunció en su momento sobre la posibilidad de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuando ocupaba la presidencia del Congreso, Jerí consideró que esta medida era una opción plausible para enfrentar la inseguridad ciudadana: “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes. Sin adelantar mayor juicio, creo que si el país necesita hacer lo que se tenga que hacer para brindar seguridad, hay que hacerlo”, indicó. Asimismo, Jerí respondió al pedido de Soto recientemente a través de X (antes Twitter) donde con un breve "anotado" confirmó estar al tanto del pedido hecho por el legislador.

Primer ministro de José Jerí en contra del retiro de la CIDH

Ernesto Álvarez, primer ministro designado por José Jerí y expresidente del Tribunal Constitucional, mantiene una postura contraria a la del mandatario y parte del Congreso. En una entrevista realizada en 2024 para el programa 'Visión Central', el hoy presidente del Consejo de Ministros señaló que el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería una decisión propia de regímenes autoritarios.

“Necesitamos un organismo que esté por encima de los Estados. (…) Cuando se producen violaciones flagrantes de derechos humanos por parte de nuestros gobiernos, que muchas veces pueden caer en manos de dictadores, (…) requerimos una instancia que defienda nuestros derechos”, afirmó entonces.

No obstante, el actual primer ministro también se sumó al coro de críticas contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, argumentando que el organismo ha excedido sus competencias y asumido atribuciones contrarias a los intereses nacionales. “Otra cosa es que la Corte y la Convención hayan exagerado en sus atribuciones establecidas en la Comisión Interamericana. Continuamente vienen excediendo sus funciones en países como los nuestros que, con todos sus defectos, son democracias”, sostuvo en su momento Álvarez.