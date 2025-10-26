HOYSuscripcion LR Focus

Política

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

En la foto, que data del 6 de noviembre del 2024, se observa al entonces auxiliar Edward Rengifo Pezo portando su carné laboral cuyo cintillo dice "Congreso de la República".

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Edward Rengifo Pezo fue captado cortando las uñas de los pies de la congresista Lucinda Vásquez, el 6 de noviembre del 2024, cuando se desempeñaba como su auxiliar. El hecho fue registrado en una fotografía, a la que accedió Cuarto Poder, y muestra a Rengifo realizando dicha labor portando el carnet de su centro de labores (en el cintillo dice "Congreso de la República") en el despacho de la parlamentaria. Es decir, precisa el reportaje, sucedió en horario laboral.

La fotografía fue tomada en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa. Rengifo Pezo, de acuerdo con una investigación del mismo medio, es sobrino nieto de la parlamentaria.

