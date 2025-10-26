Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Edward Rengifo Pezo fue captado cortando las uñas de los pies de la congresista Lucinda Vásquez, el 6 de noviembre del 2024, cuando se desempeñaba como su auxiliar. El hecho fue registrado en una fotografía, a la que accedió Cuarto Poder, y muestra a Rengifo realizando dicha labor portando el carnet de su centro de labores (en el cintillo dice "Congreso de la República") en el despacho de la parlamentaria. Es decir, precisa el reportaje, sucedió en horario laboral.

La fotografía fue tomada en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa. Rengifo Pezo, de acuerdo con una investigación del mismo medio, es sobrino nieto de la parlamentaria.