Congresista Katy Ugarte pide que Comisión de Ética investigue de oficio a Lucinda Vásquez

Congresista pide la intervención de la Comisión de Ética ante el polémico caso de Lucinda Vásquez. Foto: Composición LR / Wilder Pari, La República

La congresista Katy Ugarte sostuvo que la Comisión de Ética del Congreso deberá actuar de oficio contra la legisladora Lucinda Vásquez, luego que un reportaje difundió que esta última utilizó personal parlamentario para que le cortasen las uñas de los pies o preparen el desayuno.

"Lamento mucho esta acción, para mí no es correcto. Tenemos una Comisión de Ética que seguramente de oficio va a encaminar la investigación (...) Ella tendrá que responder por esta acción (...) esto no debería volver a suceder", señaló Ugarte.

La legisladora dio sus declaraciones desde la ciudad de Arequipa, a donde arribó para una actividad de la Comisión de Defensa del Consumidor, la cual preside.

Discrepa sobre persecución política contra Guillermo Bermejo

Ugarte también fue consultada sobre la sentencia por afiliación al terrorismo contra el congresista Guillermo Bermejo, quien integraba su misma bancada. La legisladora no compartió la opinión de algunas voces de la izquierda ni del comunicado de su grupo parlamentario, que calificaron el fallo como una persecución política.

"No lo veo así, yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos y ellos hacen su trabajo (...). El Ministerio Público no creo que actúe políticamente; ellos se definen por las pruebas y todo ello", aseveró Ugarte.

Vale recordar que, al igual que Bermejo, Katy Ugarte fue elegida congresista por el partido Perú Libre, posteriormente ambos se separaron de la tienda del lápiz para integrar la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.