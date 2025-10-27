Congresistas piden sancionar a Lucinda Vásquez tras obligar a su asesor a cortarle las uñas del pie

El último domingo 26 de octubre, un reportaje periodístico reveló fotografías que datan de noviembre del año pasado, en el que se ve al asesor de la congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Lucinda Vásquez, cortándole las uñas de los pies en pleno horario laboral en el Parlamento.

En consecuencia, este hecho provocó la reacción de diversos parlamentarios de diferentes bancadas, quienes exigieron que se abra una investigación desde la Comisión de Ética. Asimismo, los legisladores calificaron como "denigrante, "vergüenza" y "repudiable" los sucesos acontecidos en el Congreso de la República.

Uno de esos casos es el de la congresista Flor Pablo quien, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) calificó como lo más "denigrante" y "ofensivo" de la clase política. "Cuando uno piensa que ya tocó fondo, siempre se puede caer más bajo. El reportaje que muestra a un asesor de la congresista cortándole las uñas de los pies es lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política. La señora ya había sido denunciada por 'mochasueldos' y por contratar a sus propios familiares, y aun así el Congreso no la sancionó", expresó. Además, pidió a la Comisión de Ética que actúe de oficio y con celeridad.

Por su parte, Alfredo Azurín (Somos Perú) cuestionó a Vásquez Vela y resaltó que debería haber una sanción en contra de ella y de su asesor por "permitir que pase eso". "Yo creo que es lamentable lo que pasa, a veces en el Congreso. Creo que hay personas que tienen que asumir esa responsabilidad. Yo tengo vergüenza ajena y pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso. A mí me apena lo que ha pasado, yo creo que eso tiene que tener una sanción", dijo para canal N.

En esa misma línea, el presidente del Congreso adjetivó el hecho como "repudiable" y aseveró que "ese tipo de cosas sin dignas de muchas críticas". "Las personas que cometen esos actos deben ser sancionadas", declaró y pidió a la Comisión de Ética tome las medidas del caso para colocar la sanción correspondiente a la parlamentaria. "Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función", acotó.

Por otro lado, Ruth Luque (Bloque Democrático) manifestó que el caso de su colega "evidencia el profundo nivel de desprestigio que atraviesa el Congreso" y que "reflejan un preocupante deterioro ético dentro de la política". Sin embargo, también cuestionó a la Comisión de Ética debido a que "ha mantenido una actitud pasiva frente a hechos claramente contrarios a la integridad pública, como el de mocha sueldos".

Comisión de Ética investigará a Lucina Vásquez tras ser captada en sesión de pedicura por su asesor

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), informó que se iniciará una investigación contra Lucinda Vásquez tras los hechos que se dieron a conocer el último domingo 26 de octubre. Asimismo, desde la cuenta oficial de X, (antes Twitter) el grupo de trabajo informó que, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, se promoverá una denuncia de oficio en la próxima sesión ordinaria.

“Para poder iniciar una investigación se debe contar con un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe dicho acuerdo y se dé inicio a la investigación”, informó Vergara para RPP.

“Hay que tener en cuenta que la señora Lucinda Vásquez tiene un proceso en Ética ya, por otro tema distinto. Entonces, esto se agrava de todas maneras. La señora Lucinda, el día lunes, está citada precisamente para una audiencia sobre su otro proceso. Por ello, será pertinente que también se aborde el tema de este reportaje ese mismo día”, resaltó.