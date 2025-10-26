Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

La sentencia del Tribunal Constitucional que, el 20 de octubre último, ordenó archivar el caso Cócteles ha generado controversia en el mundo jurídico y preocupación en el Poder Judicial. El cumplimiento de la sentencia ha quedado en manos de un magistrado de la Corte Penal Nacional que, si bien es titular, apenas tiene un año en la magistratura.

Se trata del abogado Wilson Omar Verástegui Gálvez, nombrado juez penal titular, en septiembre del 2024, por el anterior colegiado de la Junta Nacional de Justicia. “El conocimiento es poder” afirmó Verástegui en la entrevista personal que definió su nombramiento, ante la consejera María Zavala Valladares, el 27 de septiembre de 2024.

“Enfrentar al crimen organizado no es fácil. El juez debe tener aplomo y buena preparación para enfrentarlo”, subrayó, en una entrevista que ahondó en sus atributos personales y experiencia.

Relaciones familiares

El 2016, el candidato presidencial César Acuño declaró ser amigo de los padres del hoy juez Wilson Verástegui

Antes de ser nombrado juez, Verástegui se desempeñó durante 12 años como fiscal adjunto provincial en el distrito fiscal de La Libertad. De su paso por Trujillo, el semanario Hildebrandt en sus 13 recordó que el 2016, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña publicó una foto suya junto a Wilson y su hermano Ronald Verástegui.

“Un placer haber recibido la visita de Omar y Ronald Verástegui Gálvez, hijos de un gran amigo mío de mi querido Tacabamba”, escribió Acuña en sus redes, aunque luego borró la publicación. En esa época, el hoy juez Wilson Verástegui era fiscal provincial adjunto.

Sobre su desempeño como fiscal, en la mencionada entrevista, Verástegui relató que el año 2017, al concluir una audiencia, una abogada le dijo a uno de sus clientes que él y el juez le habían pedido 500 soles para que le den comparecencia. Wilson Verástegui le aseguró a Zavala que él había pedido prisión preventiva para dicho proceso, pero que el juez dictó comparecencia.

El referido procesado grabó la conversación con la abogada, le entregó el audio al juez y el fiscal. Eso motivó una investigación y una querella. La abogada se retractó, admitió que le mintió a su cliente para sacarle dinero y le pidió disculpas al fiscal.

Concurso público

El fiscal José Domingo Pérez considera que el Poder Judicial debería negarse a cumplir la sentencia del TC

Wilson Verástegui logró el segundo lugar del concurso, en el que compitió con veteranos jueces de la Corte Penal Nacional y, entre otros, con el fiscal José Domingo Pérez. El 21 de octubre se incorporó al Poder Judicial y fue designado a cargo del 10 Juzgado Penal Nacional.

Casi tres meses después, el 13 de enero del 2025, el Tercer Juzgado Penal Nacional declaró nulo el primer juicio público del caso Cócteles por una sentencia del TC que determinó que José Chlimper Ackerman fue objeto de una “acusación sorpresiva” por los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.

El expediente del caso regresó a manos del juez penal nacional Víctor Zúñiga Urday, quien se lo devolvió al Ministerio Público para que formule nueva acusación. Días después, Zúñiga Urday renunció a la Corte Penal Nacional, retiro que se aceptó en mayo de 2025. Cuando el fiscal José Domingo Pérez presentó la nueva acusación, el expediente fue derivado -por sorteo aleatorio- al décimo Juzgado Penal Nacional, que ahora atiende Verástegui.

En cumplimiento de la ley

Desde que asumió el caso el juez Wilson Verástegui ha dictado tres resoluciones favorables a Fujimori y Fuerza Popular. A poco de recibir el expediente, Verástegui acató el fallo del Tribunal Constitucional del 28 de noviembre del 2024, en el que se dispone dejar sin efecto el juicio oral y los actos procesales a favor de la excandidata presidencial y sus abogados por presunto delito de obstrucción a la justicia.

Luego, horas antes que el fiscal José Domingo Pérez presentará la nueva acusación, este magistrado dispuso cumplir con la sentencia del TC de enero de 2025 a favor de José Chlimper. En septiembre, en cumplimiento de la Ley 32130, aprobada por el Congreso de la República, levantó la comparecencia con restricciones impuesta hace tres años a Keiko Fujimori. A la vez ha dispuesto el inicio del trámite para el control de la segunda acusación fiscal.

Ahora, tras está nueva decisión del TC, el juez Wilson Verástegui deberá convocar una audiencia para escuchar la posición del Ministerio Público, la procuraduría del Estado y el representante del Ministerio Público, a fin de tomar una decisión ya señalada por el TC: archivar el caso. Sin embargo, el Equipo Especial y diversos juristas consideran que el Poder Judicial podría aplicar el control difuso para apartarse de lo resuelto por el TC. Los argumentos a favor de una resistencia judicial es que el TC se excede en sus funciones al fallar a favor de Keiko Fujimori.