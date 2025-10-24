Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que el suboficial de tercera Luis Magallanes podría reincorporarse a la Policía tras cumplir la detención preliminar de siete días que le impuso el Poder Judicial.

"Como ayer terminó el plazo de la detención preliminar, que fue hasta por siete días, igual también los procedimientos administrativos disciplinarios tienen un término, un plazo. Pero sí hay un debido proceso. Es un plazo que puede ser en los próximos días en que estén tomando decisiones. (Regresaría) a su unidad de origen, la División de Secuestros", declaró a la prensa tras supervisar un operativo en el asentamiento humano Centenario (Callao), en el que se detuvo a 11 ciudadanos vinculados a casos de extorsión y sicariato.

Arriola aseguró que se trata de un "héroe" y que respalda tanto a él como a su familia. “Luis Magallanes ha defendido la democracia, ha defendido la gobernabilidad, enfrentando manifestaciones donde hubo 89 policías heridos. Es un héroe viviente y cuenta con todo mi respaldo”, dijo.

Además descartó un posible doble discurso al primero culpar a Magallanes del homicidio y, posteriormente, llamarlo "héroe". "Hay situaciones que uno tiene que estar al frente de una institución, como es la Policía Nacional del Perú. En mi condición de comandante general debo mostrarme con transparencia y en una estricta rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, el respaldo total desde un primer momento, y eso lo sabe él y toda su familia", manifestó.

Situación legal de Luis Magallanes

La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Luis Magallanes, suboficial de tercera de la División de Investigación Criminal, investigado por el asesinato de Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre. El pedido fiscal ingresó este 23 de octubre, fecha en la que venció el plazo de siete días de detención preliminar que impuso el Poder Judicial contra el agente PNP.

El fiscal Roger Yana Yanqui hizo el requerimiento de esta medida ante el despacho del juez Abel Centeno como parte de la investigación preparatoria en contra de Magallanes Gaviria por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado en agravio de Eduardo Cruz Saenz.

El juez deberá programar una audiencia para evaluar esta solicitud fiscal con la participación las partes procesales involucradas y emitir una decisión.

La investigación preliminar contra el agente policial se llevará en un plazo de 120 días, según dispuso el fiscal Roger Yana. Durante ese periodo se realizarán las respectivas diligencias como declaraciones testimoniales, pericias y demás.