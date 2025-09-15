Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

Carlincatura de hoy sobre el futuro de personaje políticos en sus procesos judiciales. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 15 de septiembre, advierte sobre el impacto que tendría en diversos procesos judiciales la decisión de una institución del Estado en los próximos días. La caricatura grafica la conversación entre un investigado y los magistrados, en la que cuestiona su fallo y les pide aplicarla con justicia.

