Política

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

La caricatura retrata a un investigado dialogando con los magistrados en el que cuestiona su fallo judicial.

Carlincatura de hoy sobre el futuro de personaje políticos en sus procesos judiciales. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy sobre el futuro de personaje políticos en sus procesos judiciales. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 15 de septiembre, advierte sobre el impacto que tendría en diversos procesos judiciales la decisión de una institución del Estado en los próximos días. La caricatura grafica la conversación entre un investigado y los magistrados, en la que cuestiona su fallo y les pide aplicarla con justicia.

Caricatura política de Carlincatura del 15 de septiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 15 de septiembre de 2025

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS
Luego de 24 años, la legendaria ex fiscal Flor de María Maita aparece, es detenida y enfrentará juicio

Luego de 24 años, la legendaria ex fiscal Flor de María Maita aparece, es detenida y enfrentará juicio

LEER MÁS
Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

LEER MÁS
César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

LEER MÁS
Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

LEER MÁS

