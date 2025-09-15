Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales
La caricatura retrata a un investigado dialogando con los magistrados en el que cuestiona su fallo judicial.
La Carlincatura de hoy, lunes 15 de septiembre, advierte sobre el impacto que tendría en diversos procesos judiciales la decisión de una institución del Estado en los próximos días. La caricatura grafica la conversación entre un investigado y los magistrados, en la que cuestiona su fallo y les pide aplicarla con justicia.
Caricatura política de Carlincatura del 15 de septiembre de 2025