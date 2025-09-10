Mediante un live de Tik Tok, el expresidente Martín Vizcarra recordó momentos de las semanas que pasó en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en el que coincidió con otros exmandatarios como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Según relató, durante ese periodo recibió un gesto de solidaridad de Humala, quien le cedió su crédito telefónico para que pudiera comunicarse con libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Ollanta sale y me dice 'no te preocupes, Martín'. Entonces, agarra el teléfono, marca su DNI, pone su código y pum sale crédito, o sea el crédito que él tenía. Y me dio el teléfono y me dijo 'usa mi crédito, lo que quieras, llama a quien quieras'. Y ahí comencé a todos los números que tenía en el papelito que me dio mi abogado, estaban los números de mi esposa, de mi hermano Mario y por lo menos eso me daba alivio", señaló.

Cabe recordar que el 14 de agosto de 2025, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra, acusado de recibir sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua cuando era gobernador. Ese mismo día fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate.

Vizcarra mencionó que en la carceleta de La Victoria durmió en el suelo, soportando el frío, y luego fue llevado a Piedras Gordas, donde compartió ambientes con internos con VIH y tuberculosis. Tras ello, fue reubicado en Barbadillo, aunque semanas después el INPE dispuso su traslado a Ancón II por 'motivos de seguridad penitenciaria'.

Asimismo, durante su breve estancia en Barbadillo, Vizcarra contó que tuvo contacto con los exmandatarios recluidos. Sobre Alejandro Toledo, señaló que "casi no conversó". En cambio, destacó la cercanía de Pedro Castillo, a quien calificó como "campechano y bonachón". "Desde el primer momento tuvo detalles conmigo, como invitarme una frutita", relató.

Martín Vizcarra: ¿cuál fue la razón para anular la prisión preventiva en su contra?

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior decidió revocar la orden de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, al considerar que los fundamentos del Ministerio Público no resultaban suficientes. Según la resolución, los fiscales no acreditaron cambios significativos en el arraigo familiar del exmandatario ni presentaron nuevas evidencias que justificaran la medida.

El tribunal señaló que los argumentos presentados por la Fiscalía ya habían sido evaluados con anterioridad y no aportaban elementos adicionales. Entre ellos, el Ministerio Público sostuvo que el hijo menor de Vizcarra consignaba otra dirección en su DNI, lo que interpretaron como un indicio de falta de arraigo.

No obstante, los magistrados descartaron este criterio y recordaron que, en un allanamiento realizado en marzo de 2024, el exjefe de Estado fue encontrado en su domicilio junto a su esposa e hijo.

Asimismo, el colegiado resaltó que Vizcarra conserva arraigo laboral gracias a su vínculo con la empresa Urbaniza 3D, respaldado con documentación como títulos, informes, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

En cuanto a los contratos suscritos entre Perú Primero y el expresidente, la sala advirtió que algunos desembolsos se realizaron después de que se pidiera la prisión preventiva, aunque reconoció que sí existe actividad laboral vinculada a la mencionada compañía.