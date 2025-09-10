HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma
San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     
Política

Martín Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"

El expresidente relató un episodio de su estancia en el penal de Barbadillo, en el que cumplió prisión preventiva. Según dijo, Ollanta Humala le permitió usar su crédito telefónico para comunicarse cuando recién había ingresado al centro penitenciario.

Martín Vizcarra contó su experiencia con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Foto: composición LR
Martín Vizcarra contó su experiencia con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Foto: composición LR

Mediante un live de Tik Tok, el expresidente Martín Vizcarra recordó momentos de las semanas que pasó en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en el que coincidió con otros exmandatarios como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Según relató, durante ese periodo recibió un gesto de solidaridad de Humala, quien le cedió su crédito telefónico para que pudiera comunicarse con libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Ollanta sale y me dice 'no te preocupes, Martín'. Entonces, agarra el teléfono, marca su DNI, pone su código y pum sale crédito, o sea el crédito que él tenía. Y me dio el teléfono y me dijo 'usa mi crédito, lo que quieras, llama a quien quieras'. Y ahí comencé a todos los números que tenía en el papelito que me dio mi abogado, estaban los números de mi esposa, de mi hermano Mario y por lo menos eso me daba alivio", señaló.

PUEDES VER: SIP condena amenazas de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti: "Incitan al odio y ponen en riesgo su vida"

lr.pe

Cabe recordar que el 14 de agosto de 2025, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra, acusado de recibir sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua cuando era gobernador. Ese mismo día fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate.

Vizcarra mencionó que en la carceleta de La Victoria durmió en el suelo, soportando el frío, y luego fue llevado a Piedras Gordas, donde compartió ambientes con internos con VIH y tuberculosis. Tras ello, fue reubicado en Barbadillo, aunque semanas después el INPE dispuso su traslado a Ancón II por 'motivos de seguridad penitenciaria'.

Asimismo, durante su breve estancia en Barbadillo, Vizcarra contó que tuvo contacto con los exmandatarios recluidos. Sobre Alejandro Toledo, señaló que "casi no conversó". En cambio, destacó la cercanía de Pedro Castillo, a quien calificó como "campechano y bonachón". "Desde el primer momento tuvo detalles conmigo, como invitarme una frutita", relató.

PUEDES VER: Congreso: Alejandro Muñante busca criminalizar a mujeres que denuncian casos de violencia

lr.pe

Martín Vizcarra: ¿cuál fue la razón para anular la prisión preventiva en su contra?

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior decidió revocar la orden de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, al considerar que los fundamentos del Ministerio Público no resultaban suficientes. Según la resolución, los fiscales no acreditaron cambios significativos en el arraigo familiar del exmandatario ni presentaron nuevas evidencias que justificaran la medida.

El tribunal señaló que los argumentos presentados por la Fiscalía ya habían sido evaluados con anterioridad y no aportaban elementos adicionales. Entre ellos, el Ministerio Público sostuvo que el hijo menor de Vizcarra consignaba otra dirección en su DNI, lo que interpretaron como un indicio de falta de arraigo.

No obstante, los magistrados descartaron este criterio y recordaron que, en un allanamiento realizado en marzo de 2024, el exjefe de Estado fue encontrado en su domicilio junto a su esposa e hijo.

Asimismo, el colegiado resaltó que Vizcarra conserva arraigo laboral gracias a su vínculo con la empresa Urbaniza 3D, respaldado con documentación como títulos, informes, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

En cuanto a los contratos suscritos entre Perú Primero y el expresidente, la sala advirtió que algunos desembolsos se realizaron después de que se pidiera la prisión preventiva, aunque reconoció que sí existe actividad laboral vinculada a la mencionada compañía.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

LEER MÁS
Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

LEER MÁS
Martín Vizcarra en audiencia que busca anular su prisión preventiva: "No me fugaré, no me asilaré y no me autoeliminaré"

Martín Vizcarra en audiencia que busca anular su prisión preventiva: "No me fugaré, no me asilaré y no me autoeliminaré"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar

Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar

LEER MÁS
Empresas afines a César Acuña facturan más de 480 mllns en el sector de su ministro César Vásquez

Empresas afines a César Acuña facturan más de 480 mllns en el sector de su ministro César Vásquez

LEER MÁS
Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

LEER MÁS
Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

LEER MÁS
Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota