César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

Tras la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto el caso Cócteles, el periodista César Hildebrandt comentó en su programa que espera que Keiko Fujimori sea "fiel a su hábito de perder las elecciones".

En ese sentido, le resaltó que el TC, institución "tomada por la pandilla congresal", ha firmado "un mamarracho inconstitucional" y que en ningún momento sostiene que la lideresa fujimorista sea libre de cargos.

"No, señora Keiko, lo que pasa es que sus compinches del TC han firmado un mamarracho inconstitucional que ni siquiera la presidenta de esa institución, Luz Pacheco, se ha atrevido a suscribir. Al parecer, el dios del Opus Dei la ha iluminado en el último instante. Usted sigue siendo la señora que pitufeó parte de los dineros sucio recibidos, sigue siendo la mujer que estudió en EE.UU con la plata negra que le dio Montesinos, según propia confesión ante jueces, sigue siendo la que traicionó a su madre para ser primera dama, la que traicionó a su hermano y a su padre cuando no le convino que este saliera de la cárcel", indicó Hildebrandt.

Y agregó: "Lo único a lo que usted ha sido leal, señora Keiko, es a su egoísmo, a sus rabietas legendarias, a su apego al dinero y a su afán impávido a convertir la política en faena de forajidos. Esperemos siga siendo fiel a su hábito de perder las elecciones".