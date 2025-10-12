HOYSuscripcion LR Focus

'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

El influencer inmobiliario contó en Brutalidad política que votó por Rafael López Aliaga y reconoció no conocer a ningún congresista de Renovación Popular.

‘Tío Rockefeller’ admite que votó por Rafael López Aliaga sin saber quienes eran sus congresistas
‘Tío Rockefeller’ admite que votó por Rafael López Aliaga sin saber quienes eran sus congresistas | Foto: composición LR/ YouTube - El diario de Curwen / Redes sociales

Augusto Peñaloza, conocido en redes sociales como el 'Tío Rockefeller', manifestó durante una entrevista con Víctor Caballero ('Curwen') en su programa Brutalidad Política que, en las elecciones generales de 2021, votó por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Al ser consultado sobre si se arrepiente de su voto, el influencer inmobiliario respondió: "Lo que pasa es que el ser humano va cambiando en el tiempo. No todos actúan igual; a veces la gente se marea con el poder. No estoy diciendo que 'Porky' sea mala persona ni que sea un mal candidato. No estoy diciendo eso. No todo lo que hace es bueno, ni todo lo que hace es malo, tampoco."

Peñaloza también explicó las razones detrás de su voto: "Yo voté por él porque a mí me pidieron ayuda para apoyarlo en su campaña. (…) Yo me sumé porque soy una persona inquieta, ¿okey? Mi oficina estaba medianamente abierta. (…) Lo escogí porque le tuve fe." Al ser interrogado sobre si se sentía satisfecho con la bancada de Renovación Popular que accedió al Congreso de la República gracias al respaldo electoral de López Aliaga, respondió:

"Yo pienso que todos perdimos. Todos perdimos: perdió Perú Libre, perdió Keiko, perdió Rafael López Aliaga, perdió el Congreso, perdimos nosotros, todos perdimos. No puedo decirte: 'Oye, ¿cómo me siento yo? Fíjate por quién voté'. O sea, jamás te voy a decir eso porque no tengo ni idea de quiénes estaban ahí. O sea, la verdad es que ya ni me acuerdo, porque no quiero retener información que no me va a sumar."

lr.pe

'Tío Rockefeller' responde si conoce alguna propuesta de Renovación Popular

Al ser consultado por 'Curwen' sobre si conoce alguna propuesta de Renovación Popular, el 'Tío Rockefeller' sorprendió con su respuesta: "La verdad es que no tengo idea, no los he seguido, no les he hecho seguimiento. Yo creo que estas elecciones nunca las acepté, porque me parecieron un engaño para todos."

