Pedro Salinas: “Sobre el Sodalicio no voy a escribir nunca más, pero si me atacan, voy a estar listo para responder”

“Periodísticamente no sentimos desánimo. Era una historia que sentíamos que debíamos seguir contando. Este caso lleva casi 15 años. Nos hemos apoyado mucho en la valentía de los sobrevivientes, en el empuje de los abogados como José Ugaz, Carlos Rivera y Raiza Arroyo, que no nos dejaron cejar en el intento de dejar la historia”, declara para La República la experimentada periodista Paola Ugaz, quien añade:

“Esta historia es como una larga saga, en la cual ha habido subidas y bajadas, en donde los periodistas nos vimos obligados a ir a ver al papa Francisco para pedirle ayuda y no acabar en la cárcel, pero a su vez defender lo que habíamos investigado. Nosotros estábamos seguros de que lo que decíamos era la verdad y sabíamos que enfrentábamos a un Sodalicio, una organización peruana con mucho dinero que buscaba acallar nuestras voces y meternos a la cárcel en base a mentiras. La persecución que emprendió el Sodalicio contra nosotros fue una gasolina que nos impulsó a seguir adelante, a seguir publicando, siempre bajo el lema de más y mejor periodismo”.

Jueves 10 de abril de 2025. En librería Sur de San Isidro. Las señas no son antojadizas, porque el libro que se presentó, La verdad nos hizo libres. Historia de los abusos y la caída del Sodalicio (Debate, 2025) del escritor y periodista Pedro Salinas, ya forma parte de la historia de la no ficción en Perú.

Esta publicación, si una mirada podemos darles a las varias que se están haciendo de ella, exhibe no solo rigurosidad periodística, sino del mismo modo un nervio moral que la legitima.

Como bien señaló Paola Ugaz, a La República, al terminar la presentación, esta es la culminación de una historia que duró casi tres lustros y en tres lustros muchas cosas cambian en la vida de cualquier persona.

Durante la presentación, Pedro Salinas contó la historia del caso Sodalicio. Pero esta historia tiene varias etapas. Pensemos en su etapa editorial como trabajo periodístico, que comenzó en el año 2016 cuando Planeta publicó la investigación Mitad monjes, mitad soldados, uno de los títulos más vendidos y comentados en aquel año. Este libro fue el punto de partida para otros títulos en los que los abusos de la organización religiosa seguían siendo expuestos y debidamente documentados.

Pero esta historia editorial y periodística no estuvo libre de los reveses. La prensa, principalmente, ha registrado los abusos e intentos de silenciamiento contra Paola Ugaz y, en especial, contra Pedro Salinas, para quien el tema del Sodalicio, que lo conocía porque perteneció, siendo muy joven, al Sodalicio de Vida Cristiana.

No olvidemos que Pedro Salinas publicó en 2002 una novela llamada Mateo Diez y en ella narraba, con las licencias de la ficción, su paso por el Sodalicio.

Es decir, no es un tema que apareció de la noche a la mañana, y a la luz de los hechos, podemos señalar que este es uno de los tópicos mayores en la vida de Pedro Salinas y el más importante en su trayectoria periodística.

En estos años, en los que el Sodalicio se defendió, con aliados y abundantes recursos, y negó las graves acusaciones hechas contra su fundador Luis Fernando Figari, los periodistas sufrieron una persecución legal acompañada de una campaña de desprestigio personal.

El desánimo, el desaliento, no fueron elementos extraños, sino potencialmente convincentes para dejar la historia y triunfe, literalmente, el mal. ¿De qué hay que estar hecho para seguir y más si eres víctima de ataques?

“Nadie espera que una investigación periodística termine convertida en una guerra, en la que el impacto termina afectando a la persona en todos los ámbitos. Emocionalmente, sicológicamente, económicamente. Esta fue una historia demasiado larga. 15 años”, dijo Pedro Salinas a La República, haciendo una pausa mientras firmaba ejemplares.

“Si hay alguna forma de describir el caso Sodalicio, es el retrato de la tenacidad de las víctimas”, señala Pedro Salinas. En su voz, se percibe una autoridad.

“Hay que buscar la verdad, contarla y publicarla, cueste lo que cueste. No sé exactamente cómo esta historia llegó a mí. ¿Me la encontré? ¿Me buscó? Lo que sí sé es que la historia del Sodalició me ha tomado buena parte de mi vida. Sobre el Sodalicio no voy a escribir nunca más, seguramente sobre otras cosas. Me refiero a libros. Pero si me atacan, voy a estar listo para responder”. Así se hace historia.